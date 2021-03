Cléopâtre et l’égypte, entre France et Italie à la Renaissance

sous la direction de Rosanna Gorris Camos

Presses Universitaires François-Rabelais, collection "Renaissance", 2021

50€

472 p.

ISBN: 978-2-86906-768-4

Riche d’une double identité grecque et égyptienne, victime d’une légende noire orchestrée par la haine de la propa- gande romaine, Cléopâtre a traversé les siècles et a cristallisé, dans son image aux mille lumières et visages, les fantasmes des époques les plus éloignées. Elle est femme de pouvoir et de savoir, reine bâtisseuse et tacticienne capable de contrôler les rivages de la mer Méditerranée, assoiffée de philosophie, de science et de médecine, mais aussi une vaincue de l’histoire, captive des Romains et de leur propagande agressive. Prisonnière de son destin, elle est devenue l’incarnation de l’aplestos, une vision réadaptée par chaque siècle afin d’y projeter désirs et fantasmes.

Ce livre explore ces différents visages de Cléopâtre et de l’Égypte à la Renaissance, de la littérature à l’art, des traités sur les poisons au théâtre qui a vu fleurir une constellation de Cléopâtres, parmi lesquelles la Cleopatre captive de Jodelle et la Cleopatra de Giraldi Cinthio. Il met aussi en lumière que la Reine d’Égypte a incarné pour les hommes de la Renaissance une constellation de vertus : elle est l’archétype de la femme fatale, une femme forte qui brise ses chaînes par une mort héroïque, une femme de savoir et d’expérimentations. On connaît mieux aujourd’hui le rôle de Cléopâtre dans la renaissance culturelle et son intérêt pour les sciences grâce aux sources arabes, aux récentes découvertes archéologiques, aux monnaies et aux monuments égyptiens et romains qui la concernent.

Table des matières

PRÉFACE

La panthère et le cobra

Rosanna Gorris Camos

PARTIE I - HIEROGLYPHICA

DANS LE LABYRINTHE DES HIÉROGLYPHES

Il Polifilo e i geroglifici nel Quattrocento

Mino Gabriele

Rabelais et les mystères d’Égypte

Romain Menini

Un geroglifico temporale: la cerva fra Orapollo e Poliziano

Carlo Baja Guarienti

Les « aiguilles de Cléopâtre » : invention d’une antiquité égyptienne

Frédéric Tinguely

Mummie: egittologia fantastica e funerali regali nella Francia del Rinascimento

Giovanni Ricci

L’Égypte dans les collections françaises des xvie et xviie siècles

Juliette Ferdinand

PARTIE II - TRADUIRE EN FRANÇAIS LES HIÉROGLYPHES

Gabriel Chappuys et la première traduction des Hieroglyphica

de Pierio Valeriano

Stéphane Rolet

Le « singulier plaisir » de Gabriel Chappuys ; les Hieroglyphica, de la traduction à la comédie Mariangela Miotti

PARTIE III - VIE ET SYMBOLES DE CLÉOPÂTRE

La vita di Cleopatra di Giulio Landi: genesi e contesto

Simonetta Adorni Braccesi

Cléopâtre, le palmier et le crocodile : un « faux » as de Nîmes chez Claude Paradin ?

Anne Rolet

« La perle et le serpent » : Cléopâtre entre histoire, science et hermétisme

Rosanna Gorris Camos

PARTIE IV - ARCHÉTYPES ET MYTHOLOGIES

Plutarco, Amyot, Belliard: lingua e immaginario nella costruzione della Cléopâtre francese

Filippo Fassina

Mythologies égyptiennes : écritures de l’histoire, espace topique et invention narrative

Magda Campanini

« Ainsi qu’on voit danser en la mer les Dauphins » : mettre en scène des hiéroglyphes au xvie siècle

Paola Martinuzzi

PARTIE V - CLÉOPÂTRE EN EUROPE

Il « lume della ragion per guida »: l’ideologia della Cleopatra di Giraldi Cinthio

Susanna Villari

Supports ou suppôts dans la Cleopatra de Giraldi Cinthio, ouvrage théâtral précurseur

Irene Romera Pintor

Le trasmigrazioni dell’anima di Cleopatra nella Spagna dei Secoli d’Oro

Felice Gambin

Cleopatra’s Theatre of Death. La morte di Cleopatra:

dai versi di Shakespeare alla tela del Cagnacci

Camilla Fascina

PARTIE VI - « LE NOM D’ISIS PORTOIT » : CLÉOPÂTRE CAPTIVE

Une Cléopâtre « plus semblable à l’histoire ». Représentation poétique et Histoire dans Cléopâtre captive Emmanuel Buron

À l’ombre de Cléopâtre : le « poison englacé » de Calpurnie dans le César de Jacques Grévin

Daniele Speziari

Une Cléopâtre parmi les Dames Galantes de Brantôme

Nerina Clerici Balmas

PARTIE VII - CLÉOPÂTRE ET LES PASSIONS

La Cléopâtre di Robert Garnier paradigma di patetismo (Marc Antoine, atto V)

Dario Cecchetti

Le corps de Cléopâtre dans Marc Antoine de Robert Garnier

Jean-Claude Ternaux

La « passion de l’âme » de Cléopâtre : sur la tragédie de Nicolas de Montreux

Riccardo Benedettini

La Cleopatre de Benserade et Le Marc-Antoine de Jean Mairet : deux tragédies en comparaison

Daniela Mauri

PARTIE VIII - LES VISAGES DE CLÉOPÂTRE

« Cleopatra la peggiore delle donne »: un exemplum di perversione e di lussuria tra Medioevo e Rinascimento

Patrizia Castelli

L’autre visage de Cléopâtre. Le thème de la maternité dans les Cléopâtre du xvie siècle

Marie-Pierre Laumond

Le lachrymae di Valeriano. Cleopatra e l’orecchino di perla nel Cinquecento

Alessandra Zamperini

BIBLIOGRAPHIE

INDEX NOMINUM