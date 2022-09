Ce livre cherche à donner à un lecteur non savant les concepts clés de la sociologie de Durkheim et de contextualiser son travail afin d’en saisir l’importance pour la discipline. Claude Didry, sociologue et directeur de recherches au CNRS, offre son regard pour appréhender certains textes essentiels de Durkheim et introduire à sa pensée. L’ouvrage développe différents concepts de Durkheim : le fait social, le suicide, le droit, l’anomie, l’héritage, la place de l’État, les groupements professionnels, l’éducation, etc. Sur le même principe que les autres ouvrages de la collection « Découvrir », chaque extrait est contextualisé et commenté, mais également agrémenté de pistes bibliographiques « pour aller plus loin ».