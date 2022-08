François Taillandier se souvient de sa découverte émerveillée de Balzac à l’âge où ses camarades se passionnaient pour le football. Sigolène Vinson raconte comment Victor Hugo a nourri son adolescence dans la corne de l’Afrique. Valentine del Moral nous évoque un Zola intime, comme elle parlerait d’un ami. Vincent Pieri s’interroge sur l’amour déraisonné qu’il éprouve pour Flaubert. Emmanuelle de Boysson, enfin, prétend avoir parlé à un certain Henri Beyle sur les bords du lac de Côme : le spectre de Stendhal ?

Romancière, journaliste et co-fondatrice du Prix de la Closerie des lilas, Emmanuelle de Boysson a écrit de nombreux romans, notamment Les Années Solex (2017), Que tout soit à la joie (2019) et Je ne vis que pour toi (2020). Elle va prochainement publier June, un roman sur June Mansfield, deuxième femme de Henry Miller.



Diplômée de l’École du Louvre et de muséologie, Valentine del Moral est libraire en livres anciens, journaliste, illustratrice et écrivain. Elle est, entre autres, l’auteur de Et les Beatles montèrent au ciel (Le mot et le reste, 2019) et de Chez Zola (Le mot et le reste, 2022). Elle fut lauréate du prix Hervé Bazin de la Micro-fiction 2013 pour Et Rubens créa la reine… et du Prix François Sommer 2006 pour ses Récits de campagne et de chasse (Robert Laffont). Également auteur jeunesse, elle a co-créé Elles aussi !, une collection de livres d’histoire pour les filles et les garçons. Elle rédige la Lorgnette numérique de la librairie Villa Browna et des Biblioscopies qui dépoussièrent et célèbrent avec humour la bibliophilie.



Professeur de lettres et écrivain, Vincent Pieri est l’auteur d’un essai, Enfants du Mékong (2008) et de deux romans salués par la critique, Station Rome (2013) et La Voix intérieure (2016). Depuis 2017, il restaure un château aux portes de Bretagne dans lequel il crée un lieu culturel.



François Taillandier a écrit plus de trente livres. Son roman Anielka a reçu en 1999 le Grand Prix du roman de l’Académie française. Biographe (Aragon, Balzac, Le Père Dutourd, Edmond Rostand), il est aussi l’auteur d’une chronique romanesque du xxe siècle en cinq volumes, La Grande Intrigue. Dans François, roman, son dernier livre, l’écrivain se penche sur ses jeunes années, décisives pour sa vocation littéraire.



Enfance à la Corne de l’Afrique, vie d’adulte de-ci de-là, de Paris à la Corse. D’abord avocate, puis romancière, faisant parfois un petit tour du côté de la presse écrite. Sigolène Vinson est l’auteure de : Le Caillou (Le Tripode), J’ai déserté le pays de l’enfance et Courir après les ombres

(Plon), Les Jouisseurs, Maritima et La Canine de George (L’Observatoire).