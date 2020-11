Claire Lozier et Isabelle Marc (eds.),

Carmen revisitée / revisiter Carmen : nouveaux visages d’un mythe transversal,

Peter Lang, collection "Comparatisme et Société", 2020.

EAN13 : 9782807609020.

Ce volume collectif examine la récente multiplication sur la scène internationale de créations artistiques multiformes revisitant la figure de Carmen. En moins de deux siècles, Carmen a non seulement dépassé les frontières géoculturelles de l’Espagne fantasmée qui l’a inspirée et de la France postromantique qui l’a créée, mais elle a aussi débordé le cadre littéraire et opératique de ses débuts. À travers les époques, les cultures et les arts, l’histoire de la cigarillière n’a cessé d’être réinventée, devenant un mythe à part entière. Carmen est aujourd’hui une figure protéiforme, à la fois transnationale, transdisciplinaire et intersectionnelle, qui appartient à l’imaginaire collectif mondial. Ce livre, interdisciplinaire et cosmopolite à l’image de son sujet, propose une compréhension actualisée du mythe de Carmen par l’analyse d’une sélection de ses réécritures les plus récentes. Des spécialistes internationaux y étudient les invariants et la pertinence actuelle de cette figure mythique dans le contexte géopolitique global contemporain. Par ailleurs, en croisant les approches postcoloniale et féministe, ce livre contribue également à la réflexion sur la place de l’étranger et du féminin dans les structures sociales et les manifestations artistiques actuelles.

Table des matières

· Isabelle Marc et Claire Lozier : « Carmen aujourd’hui : état des lieux et des enjeux »

· Luis F. Martínez-Montiel : « La séduction dans l’œil du loup. À propos de Carmen et ses images »

· François Géal : « Deux actrices pour une héroïne : présence de Carmen dans La Femme et le Pantin de Pierre Louÿs (1898) et Cet obscur objet du désir de Luis Buñuel (1977) »

· José Colmeiro : « Carmen revient : ré-imaginer l’espagnolade dans le cinéma espagnol post-franquiste »

· Caroline Julliot : « Carmen dans le Gay Paree : du bon usage de la reprise dans Victor, Victoria de Blake Edwards (1982) »

· Claude Murcia : « Après Carmen : le mythe érotique de la femme espagnole dans le cinéma français (1970–2010) »

· Ann Davies : « Carmen voyageuse : représentations de Carmen en dehors de l’Espagne »

· Christine Rodriguez : « Carmen de Bizet à Stromae : l’Éros narcisse »

· Clair Rowden et Lola San Martín Arbide : « Final féministe : les défis de la mise en scène au XXIe siècle. #JeSuisCarmen »

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…