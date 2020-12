Cités, n°81 (2020-1)

Lévi-Strauss, une anthropologie sans philosophie ?

PUF, 2020

ISBN: 978-2-13-082301-8

Lévi-Strauss s’explique rudement, dans les premières pages de Tristes tropiques, avec la philosophie, en particulier avec celle qu’il a apprise à la Sorbonne. Celle-ci se résume pour lui à des « exercices verbaux », « fondés sur un art du calembour » ; à une « contemplation esthétique de la conscience par elle-même », où « le savoir-faire remplacerait le goût de la vérité ». Il y renonce donc dès qu’on lui propose, en 1935, une mission au Brésil. Tout au long de son œuvre, il lancera des flèches acerbes contre la philosophie, en particulier celle du sujet, lequel est qualifié « d’insupportable enfant gâté qui a trop longtemps occupé la scène philosophique » . D’où son opposition radicale avec Sartre. Mais on ne saurait s’en tenir là. Il y a aussi chez lui des références philosophiques dominantes. Il dit à maintes reprises sa dette, et celle de l’anthropologie tout entière, à l’égard de Montaigne et de Rousseau, mais aussi, à d’autres égards, à l’égard de Marx et de Freud. Mieux, l’immense matériau mythologique qu’il a étudié est sous-tendu par des interrogations philosophiques qu’il convient de mettre en évidence : une épistémologie et une esthétique qui ne resteront pas sans portée éthique et politique. C’est ce rapport ambivalent à la philosophie qui est au centre des études qui composent cette livraison de Cités.

Sommaire

Éditorial par Yves Charles Zarka, Lévi-Strauss : diversité ou inégalité des cultures ?

I – DOSSIER : Lévi-Strauss : Une anthropologie sans philosophie ?

Marie-Anne Lescourret, Présentation

Philippe Descola, L’anthropologie a-t-elle une philosophie ?, entretien avec Emmanuel Alloa et Mariana Larison

Jean-Pierre Cléro, Y a-t-il trace d’éthique chez Lévi-Strauss ?

Jean-Marc Durand-Gasselin, Rousseau : un frère et un maître ?

François Frimat, L’histoire sans solitude : Claude Lévi-Strauss et Jean-Paul Sartre

Christian Godin, La dimension esthétique dans la pensée de Lévi-Strauss

Marie-Anne Lescourret, Mythe et musique

Avishag Zafrani, Le voyage ou l’exode : sur le sens archaïque d’un rite juif

II – GRAND ARTICLE

Claude Lévi-Strauss, Diogène couché : sur Race et Histoire, controverse avec Roger Caillois

III – VIE POLITIQUE

Mathias Bernard, L’apothéose de Jacques Chirac, un révélateur des impasses de la politique française contemporaine

IV – VIE INTELLECTUELLE

Yves Charles Zarka, Sur le 20e anniversaire de Cités

Roland Gori, Un récit national en miettes ?

