Ciprés Palacin, Ángeles et Isabelle Marc (dir.),

Canon et écrits de femmes en France et en Espagne dans l'actualité (2011-2016) /

Canon y escritos de mujeres en Francia y en España en la actualidad (2011-2016),

Peter Lang, collection "Comparatisme et société", 2020. EAN13 : 9782807612204.

Dans une perspective critique et comparatiste, ce livre bilingue prétend explorer la place de la littérature écrite par les femmes dans le canon littéraire en France et en Espagne dans l’actualité. Il cherche ainsi à analyser dans quelle mesure les instances de légitimation littéraire continuent à créer des modèles de lecture et d’analyse binaires de genre, en discriminant – ou pas – les écrits de femmes.

Les contributions offrent aussi bien des réflexions générales sur les rapports entre le genre et la littérature que des lectures critiques sur des œuvres représentatives de cette période. Sont inclus, également, des entretiens à trois autrices contemporaines où elles donnent leur point de vue sur le champ littéraire et le canon.

En dernière instance, ce livre prétend promouvoir la diffusion et la reconnaissance de la littérature écrite par des femmes dans les deux pays.