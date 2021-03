Cicéron, Correspondance. Lettres 1 à 954

Introduction et notes de : Jean-Noël Robert

Commentaire de : Jean-Noël Robert

Traduit par : Léopold-Albert Constans, Jean Bayet, Jean Beaujeu

Les Belles Lettres, 2021

*

1186 p.

55 EUR

EAN13 : 9782251451756

*

DESCRIPTION

La correspondance de Marcus Tullius Cicéron est l’une des plus abondantes que l’Antiquité nous ait léguées : près d’un millier de lettres qui représentent un formidable témoignage à la fois historique, politique, social et personnel, celui d’un citoyen qui se trouvait au cœur des intrigues au dernier siècle de la République romaine. Elles nous entraînent dans les coulisses du pouvoir.



Elles nous brossent surtout le portrait d’un homme, avec ses forces et ses faiblesses, ses erreurs et ses doutes, ses incertitudes et ses contradictions. Elles permettent d’humaniser une figure tutélaire qui laisse percer, au fil des pages, ses soucis d’homme, ses défauts, ses humeurs, son manque de courage, son égoïsme, ses sentiments intimes. Était-il toujours sincère ? Certes, non. Le mensonge, la duplicité, la clabauderie, le goût très romain du trait qui assassine sa cible sont partout présents… Elles révèlent encore un homme de lettres qui goûte certains plaisirs plus que de raison et plus fort que sa fortune ne le lui permet, tout cela en contradiction avec les beaux principes énoncés dans ses traités de philosophie. Qui eût imaginé Cicéron gourmand jusqu’à s’en rendre malade, ou amateur du plaisir de la conversation avec « un petit coup dans le nez », comme il l’écrit lui-même. « Que de plaisanteries qui sont mises dans la correspondance paraîtraient déplacées si on les rendait publiques », reconnaît-il dans l’une de ses missives.



La correspondance n’offre pas à lire la Vérité, mais bien plutôt la vérité d’un homme qui fut l’une des plus grandes figures de cette République agonisante et à qui nous devons les fondements d’une pensée proprement romaine ainsi que l’élaboration d’une philosophie de l’histoire qui a nourri pour des siècles notre civilisation. Cicéron fut, en son temps, le plus grand défenseur de la liberté, cette libertas au nom de laquelle il luttait contre le pouvoir du tyran, qu’il se nommât César, Pompée, Antoine ou Octave. Le cœur de son engagement.



Cette édition, qui s’appuie sur la traduction de la Collection des Universités de France, est la première à présenter l’intégrale de la correspondance de Cicéron.

*

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos



Introduction à la lecture de la correspondance de Cicéron

1- Les lettres de Cicéron et l’art épistolaire dans l’Antiquité

2- Les aspects matériels de la correspondance

3- Cicéron épistolier

4- La publication de la correspondance

5- La personnalité de Cicéron, l’homme politique : ombre et lumière

6- L’homme privé à l’épreuve de sa correspondance

7- Les relations de Cicéron avec ses enfants, Tullia et Marcus

8- Cicéron et son cercle rapproché. A. Son frère Quintus Tullius

9- Cicéron et son cercle rapproché. B. Son ami Titus Pomponius Atticus

10- Cicéron et son cercle rapproché. C. Marcus Junius Brutus

11- Le contexte historique



PREMIÈRE ÉPOQUE : LES MARCHES DU POUVOIR, HEURS ET MALHEURS (DE NOVEMBRE 58 À OCTOBRE 50)

Introduction

Lettres annotées 1 à 278



DEUXIÈME ÉPOQUE : LES AFFRES DE LA GUERRE CIVILE (D’OCTOBRE 50 À FÉVRIER 45)

Introduction

Lettres annotées 279 à 586

TROISIÈME ÉPOQUE : FACE À CÉSAR. LES ANNÉES SOMBRES (DE MARS 45 À AOÛT 44)

Introduction

Lettres annotées 587 à 803



QUATRIÈME ÉPOQUE : LES ESPOIRS DÉÇUS (D’AOÛT 44 À JUILLET 43)

Introduction

Lettres annotées 804 à 935



LETTRES APOCRYPHES ATTRIBUÉES À MARCUS BRUTUS (MAI ET JUILLET 43)

Lettres annotées 936 et 937



LETTRES DE DATE INCERTAINE

Lettres annotées 938 à 954

Conclusion : Les derniers jours de Cicéron



ANNEXES

La vie politique à la fin de la République

Liste des consuls à l’époque de la correspondance

Chronologie – Cicéron et son temps

Répertoire des correspondants de Cicéron

Chronologie des lettres

Table de concordance

Indications bibliographiques

Index général (établi par J. Beaujeu)

Cartes : L’Italie antique au Ier siècle av. J. C

