Le Kilo et autres inédits

Edition établie par David Christoffel et Alexandre Mare

Christophe Tarkos

Ce volume de poèmes, textes et dessins, entièrement inédits, est un événement. Fruit de recherches effectuées ces dernières années dans les fonds des archives Tarkos de l’IMEC, dans des collections privées et celles du Frac Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ce sont pour une part de véritables livres qui ont été découverts : Le Kilo, La Terre, Fermeture, qui n’avaient jamais été publiés. S’ajoutent de nombreux poèmes et textes de performances, toujours inédits, et enfin une sélection de lettres et de notes de travail dans lesquelles Tarkos fait part à ses destinataires de ses projets d’écriture, ou adresse, par exemple, une extraordinaire « demande d’emploi de poète » à différentes institutions et entreprises ! Pour Tarkos, poèmes, écriture, mots et dessins participaient d’un même projet artistique. Cette édition reproduit ainsi plus de 50 dessins et dessins-poèmes, inédits également. Tous les textes et documents publiés sont précisément référencés et datés.

Cette édition, réalisée avec le concours du cipM, paraît alors que se tiendra à Marseille une importante exposition, « Tarkos Poète », au Frac et au cipM, du 19 février au 15 mai 2022. Dessins, documents, lettres, performances seront présentés pour la première fois avec une telle ampleur rétrospective.

Fabula vous propose de feuilleter le livre...