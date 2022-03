Illustrations de Marie-Élisabeth Cornet

Depuis de nombreuses années, le Belge Jos Houben arpente les scènes du monde entier avec L’Art du rire, un spectacle fondé sur le jeu et le geste, qui explore ce moment fugace où le rire se déclenche. Christophe Schaeffer, philosophe et écrivain français, est également créateur lumière pour le théâtre. La complicité artistique des deux hommes dure depuis plus de vingt ans. Ensemble, suivis par un mystérieux chien et tenant fermement le lecteur par la main, ils se lancent ici, trébuchants et facétieux, à la poursuite du rire.

Comment un simple geste suffit-il à faire déraper l’esprit ? Et finalement, qu’est-ce que jouer ? Dans la lignée des grands textes sur le théâtre et des dialogues philosophiques, Le Chien de Bergson s’amuse de nos certitudes et nousembarque dans un voyage improbable où les réflexions les plus sérieuses glissent toujours vers l’absurde et la poésie.

*

Christophe Schaeffer est docteur en philosophie, essayiste et poète. Il mène une double activité en tant qu’auteur et créateur lumière pour le spectacle vivant depuis 1996. Plusieurs de ses ouvrages ont pour fil conducteur le dialogue et l’altérité (La Vague

et la falaise. Éloge de la passivité, avec Marie-Jeanne Lemal, Mols, 2010) et proposent une approche transdisciplinaire (Au revers de l’abîme, avec des peintures d’Isabelle Crampe, éditions de l’Improbable, 2018).

Né en Belgique, Jos Houben est, depuis les années 1980, une figure incontournable de la scène burlesque mondiale. Son célébre one-man-show, L’Art du rire, à l’origine de ce livre, tourne dans le monde entier depuis de nombreuses années. Il travaille auprès

de compagnies théâtrales, d’opéras, d’écoles de cirque et de danse, de magiciens. Il enseigne désormais à l’École internationale de théâtre Jacques-Lecoq, ou il a été formé .