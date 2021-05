Christophe Rey

La langue picarde et ses dictionnaires

Honoré Champion, collection "Lexica - Mots et dictionnaires", 2021

EAN13 : 9782745355218.

182 p., broché.

35 €

Dotée d'une histoire à la fois longue et florissante, la langue picarde jouit sans doute de la tradition lexicographique la plus riche de toutes les langues régionales de France. En s’appuyant sur une approche métalexicographique, cette étude offre une description de l’immense production lexicologique et lexicographique en picard, tradition marquée par un vaste corpus mêlant initiatives d’amoureux de leur langue et propositions de spécialistes confirmés. Christophe Rey est Professeur de Sciences du Langage à l'Université de Cergy-Pontoise et membre sénior de l'Institut Universitaire de France. Spécialiste de Métalexicographie, ses recherches portent à la fois sur les dictionnaires anciens et moderne et ses travaux récents contribuent au développement d’une métalexicographie des langues régionales et minoritaires.

