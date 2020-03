Christophe Reffait,

Les Lois de l’économie selon les romanciers du XIXe siècle,

Classiques Garnier, collection "Études romantiques et dix-neuviémistes", 2020.

EAN13 : 9782406097457.

À l’aube du xixe siècle, Jean-Baptiste Say érigeait l’économie politique en science nouvelle et lui assignait la tâche de découvrir les lois générales qui gouvernent les individus et les sociétés dans leur activité économique. Selon un naturalisme hérité des physiocrates, amendé par Adam Smith, inspiré par la physique de Newton, la science économique prenait son essor avec pour fin de montrer au législateur que la production, l’échange, l’agent économique lui-même sont déterminés par des lois à éclairer. De cette naturalisation de l’économique, le roman a été le témoin et le lecteur critique, d’autant plus enclin à creuser ces déterminismes qu’il ambitionnait lui-même de dire la vérité de l’homme et du social.

Voir la table des matières…