Christophe Litwin

Politiques de l'amour de soi. La Boétie, Montaigne et Pascal au démêlé

Paris, Classiques Garnier, coll. PolitiqueS, 2021

EAN : 9782406112310

526 pages

48 €

Ce livre éclaire le mouvement d’intrication et de désintrication des écritures de La Boétie, Montaigne et Pascal, à l’aune de leurs interprétations contraires du dérèglement de l’amour de soi humain. Ce démêlé détermine des différences essentielles et mal connues entre leurs pensées politiques.

Table des matières