Christiane Connan-Pintado et Gilles Béhotéguy (dir.)

Littérature de jeunesse au présent 2. Genres graphiques en question(s)

Presses universitaires de Bordeaux, collection "Etudes sur le livre de jeunesse", 2020.

EAN13 : 9791030014939.

À la fois atout de séduction et support de compréhension pour le jeune destinataire, l’image joue un rôle fondamental dans la littérature de jeunesse, en particulier dans les genres graphiques : l’album, la bande dessinée et le conte (généralement illustré). Longtemps considérés comme mineurs, plutôt tournés vers l’enfance, ils ont désormais conquis droit de cité dans le domaine littéraire. Les études proposées abordent ces différentes catégories génériques entre lesquelles les frontières sont souvent poreuses. Le classement en genres et sous-genres de l’album, de la bande dessinée et du conte illustré tente d’ordonnancer une production aussi proliférante que diverse, tout en prenant en compte les phénomènes d’hybridation et de transgénéricité qui affectent les œuvres étudiées : par exemple l’introduction du théâtre dans l’album ou bien l’investissement du conte par le manga et la bande dessinée. Explorant les différentes facettes de la relation texte/image, cet ouvrage fournit des outils pour l’enseignement de la littérature graphique, plébiscité aujourd’hui de l’école primaire à l’université.

Il prolonge un premier volume, Littérature de jeunesse au présent. Genres littéraires en question(s) (Presses Universitaires de Bordeaux, 2015), consacré à l’appropriation des genres canoniques – roman, théâtre et poésie – par les livres pour la jeunesse.

Ouvrage publié avec le soutien de l’INSPE de l’Académie de Bordeaux, de l’équipe TELEM (EA 4195, Université Bordeaux Montaigne) et de l’Université Bordeaux Montaigne.

Voir le sommaire…

Lire l'introduction…

*

Christiane Connan-Pintado, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches, émérite, et Gilles Béhotéguy, maître de conférences, sont rattachés à l’INSPE de l’Académie de Bordeaux et membres de l’équipe TELEM (EA 4195, Université Bordeaux Montaigne). Ils ont coédité plusieurs ouvrages sur les livres pour la jeunesse aux Presses Universitaires de Bordeaux dans les collections « Modernités » et « Études sur le livre de jeunesse ».