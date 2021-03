Christine de Pizan,

La Cité des Dames

Traduction et introduction de Thérèse Moreau et Éric

Le Livre de Poche

408 p. — EAN : 9782253240501

Date de parution: 24/03/2021





Née à Venise en 1364, fille de l’astrologue de Charles V, poétesse, historienne, moraliste, Christine de Pizan serait « le premier auteur » de la littérature française. La Cité des Dames couronne son œuvre féministe. Profondément déprimée par la lecture d’une satire misogyne, l’auteure se lamente d’être née femme. Apparaissent alors pour la consoler trois envoyées de Dieu : Raison, Droiture et Justice. Avec leur aide, Christine de Pizan construira une cité imprenable où les femmes seront à l’abri des calomnies. Les pierres de ce bel édifice seront les femmes du passé, guerrières, artistes et savantes, amoureuses et saintes !

L’argumentation surprend par sa modernité : Christine de Pizan y aborde le viol, l’égalité des sexes, l’accès des femmes au savoir… La Cité des Dames apparaît comme un ouvrage capital pour l’histoire des femmes et pour la pensée occidentale à l’aube des temps modernes.

