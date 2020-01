Charlie Chaplin

Dans l'œil des avant-gardes

Catalogue de l'exposition de Nantes, 2019-2020

Snoeck éditions

ISBN : 9789461615572

Date de publication: oct 2019

Pages: 256

Illustrations: 250



Avec des contributions de :

Sophie Levy, Johanna Rolland, Claire Lebosse, Daniel Banda, José Moure, Francis Bordat, Olivia Crough, Charlotte Servel, Henri Béhar, Morganne Joudren, Zoé Ilse de Beauchaine, Nicolas Hubert (conception et réalisation de la couverture)





L’exposition se propose de mettre en parallèle des œuvres cinématographiques de Charlie Chaplin et des productions des avant-gardes, mêlant extraits de films, peinture, photographie, sculpture et documents. De la découverte de Charlot par Fernand Léger en 1916, au numéro spécial Disque vert de 1924 consacré à Chaplin, en passant par l'invention du concept de "7e art" par Ricciotto Canudo en 1919, qui identifie immédiatement Chaplin comme le premier artiste du médium, l'intérêt des avant-gardes pour ce nouveau moyen d'expression et particulièrement pour Chaplin permet de souligner de nombreuses porosités. L’exposition présentera des œuvres de Marc Chagall, Fernand Léger, Man Ray, Marcel Duchamp, Meret Oppenheim, Claude Cahun, John Heartfield, Max Ernst...

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Chaplin à l’avant-garde", par Paul Bernard-Nouraud (en ligne le 28 janvier 2020)

Pénétrer dans un musée où résonnent des éclats de rire est une expérience rare et précieuse, actuellement offerte aux visiteurs du musée d’Arts de Nantes. Peu habitués à ces démonstrations d’humeurs, les lieux d’exposition considèrent ordinairement les rires qui s’y font entendre avec un soupçon d’inquiétude. Ici ils sont les bienvenus ; et même s’ils ne l’étaient pas, ils seraient de toute façon inévitables, car c’est Charlot que l’on célèbre.