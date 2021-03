Charles Derennes,

Le Peuple du Pôle

Editions du 26 octobre, 2021

EAN13 : 9782492268052 — 17 € — 174 p.

Aventures en ballon dirigeable, Sibérie, Pôle nord et monde souterrain, peuple reptilien, incroyables découvertes scientifiques, manuscrit perdu, savant exalté, Le Peuple du Pôle continue les romans de Jules Verne et de J.H. Rosny aîné.

En cela, il s’inscrit assurément dans le genre du merveilleux-scientifique, passé désormais à la postérité, et qu’avait théorisé Maurice Renard dans son manifeste Du roman merveilleux-scientifique et de son action sur l'intelligence du progrès : « l’introduction volontaire, dans la chaîne des propositions, d’un ou de plusieurs éléments vicieux, de nature à déterminer, par la suite, l’apparition de l’être, ou de l’objet, ou du fait merveilleux. »

Mais par sa richesse thématique, Le Peuple du Pôle interroge tout le champ du fantastique, de l’aventure et de l’exploration, tout en prenant, par bien des aspects, une résonnance symbolique.

Né à Villeneuve-sur-Lot, dans une famille d’enseignants, Charles Derennes (1882-1930) passe en Sorbonne une licence de lettres. A Paris, il fréquente les salons littéraires et collabore à divers journaux. Il publie plusieurs recueils de vers, des romans et, notamment, une trilogie sur la vie des animaux, Le Bestiaire sentimental. Bien qu’amateur de fantastique et auteur d’un article sur H.G. Wells (Wells et le peuple Marsien), Le Peuple du Pôle n’en reste pas moins à part dans sa production.