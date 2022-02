Durant l'hiver 1947-1948, le Service de Jeunesse et d'Education Populaire rattaché au Gouvernement général de l'Algérie forme le projet de réunir, dans un hôtel isolé, à proximité du village de Sidi Madani, à une soixantaine de kilomètres d'Alger, la jeune génération des écrivains d'Algérie (Dib, Nahbani, Kateb, Sénac, Roblès,...) et des romanciers, poètes et peintres venus de métropole, parmi lesquels Guilloux, Ponge, Calet, Parrot Tortel, de Kermadec, Cayrol, Camus,...

Le pari est ambitieux, si peu de temps après les massacres de Sétif et Guelma (mai 1945) qui voient renaître la lutte nationaliste et alors que personne ne croit dans le statut organique et l'Assemblée algérienne nouvellement mis en place. Un homme pourtant le relève avec enthousiasme. Ils 'appelle Charles Aguesse (1903-1983) et dirige le Service en question. Ceci est le journal qu'il a tenu tout au long de cette singulière expérience, augmenté d'un addendum compsoé trente ans plus tard.