Présentation

Roman et fictions brèves mènent, à travers leurs interférences, leurs tensions et leurs diverses formes d'interaction, un dialogue séculaire. Ce dialogue prend, au XIXe siècle, une particulière intensité et des dimensions inédites. Il est ici observé dans les spécificités qu'il présente à cette époque, une époque marquée, notamment, par la reconfiguration du système générique et l'entrée de la littérature dans l'ère médiatique, où règnent le recyclage des écrits, la porosité des frontières, les entrelacs et les hybridations entre les formes. En explorant le « long » dix-neuvième siècle – de Mme de Staël à Rosny aîné – le livre examine les multiples modalités de rapprochement ou de croisement du roman et du récit court; ainsi que leurs effets ̶ ou, à l'inverse, leurs stratégies de différenciation. Ces formes littéraires sont donc considérées dans leur réalité historique et dans leur pratique. La dynamique intergénérique à travers laquelle elles sont abordées, plutôt que d'inviter à figer des catégories, ouvre un espace de questionnement. C'est ainsi en acte, et à travers la variété de ses reformulations, que se pose l'incessante question de leurs dé-finitions.

Sommaire

Introduction



Massol, Chantal



« Roman et fictions brèves : manifestations, au xixe siècle, d’un dialogue séculaire »





Première partie



Interdépendances, émancipations





Bourdenet, Xavier



« “To make of this sketch a romanzetto”. Complémentarités génétiques et divergences génériques chez Stendhal »





Conrad, Thomas



« Mise en recueil, mise en série, mise en cycle. Roman et nouvelle dans La Comédie humaine »





Anselmini, Julie



« De la nouvelle au roman-fleuve, et inversement : écrire la Terreur chez Alexandre Dumas »





Beliaeva Solomon, Maria



« Chiens fidèles, chiens fugueurs : histoire de deux histoires du Roi de Bohême (Nodier) »





Gantrel, Martine



« “Larme” ou “page” : les métaphores de l’autobiographie dans le discours lamartinien »







Deuxième partie



Porosités, hybridations



Thérenty, Marie-Ève



« Pour une poétique historique des dispositifs de la nouvelle dans le journal. Feuilletons-nouvelles, contes-colonnes et fictions brèves rubriquées »





Saminadayar-Perrin, Corinne



« Nouvelle et roman dans l’écosystème médiatique (1860-1885) »





Rivasson, Félicité (de)



« Le conte : rudiment de nouvelle et ancêtre du feuilleton ? Réélaboration littéraire du conte populaire dans les Contes de Bretagne (1844) de Paul Féval »





Méndez, Pedro



« Nouvelle et roman dans les Scènes de la vie de bohème d’Henri Murger »





Millet, Claude



« Nouvelles de la bataille : fragments d’une histoire de la guerre de 1870. La nouvelle entre fait divers et épopée »







Troisième partie



Dialogues, différenciations





Corkle, Rachel



« La longue portée d’un court texte : la voix poétique de Mirza (Mme de Staël) et ses échos »





Auraix-Jonchière, Pascale



« Nouvelle et roman : le dialogue de deux formes littéraires dans Metella et Pauline de George Sand »





Farrant, Tim



« Moralités légendaires ? Tensions génériques, ethniques, éthiques chez Daudet et Erckmann-Chatrian »





Ponzetto, Valentina



« J’y veux voir moins loin mais plus clair » : poétique de la nouvelle chez Alfred de Musset »





Thorel, Sylvie



« Le trottoir et la pyramide ou le roman et la nouvelle selon Maupassant »





Bernard, Claudie



« Écrire l’Histoire d’avant l’écriture : à propos des romans et nouvelles préhistoriques de J.-H. Rosny ».