« Ces variations autour de la puissance d'agir […] ont pour objectif commun de ressaisir la puissance dans l’impuissance et de passer de la peur de la mort à la jouissance de l’éternité, de la finitude du corps au développement de ses capacités, de la servitude des affects à la fortitude retrouvée. Il s’agit ainsi d’exprimer la positivité du négatif en allant chercher la puissance là où ne s’attendrait pas à la trouver. »

SOMMAIRE

Avant-propos

L'éternité de l’esprit

Introduction

Ad captum vulgi. Parler ou écrire selon la compréhension du vulgaire

Notion commune et éternité

La spécificité de la conception spinoziste de l’éternité de l’esprit

Sub quadam specie aeternitatis. Signification et valeur de cette formule

La positivité du faux

Introduction

La perfection de la durée

La positivité des notions de bien et de mal

Le rôle positif de la volonté chez Spinoza

La positivité de la conscience

Spinoza dans le temps

Introduction

L’éternité de Dieu à l’horizon de la pensée scolastique. Commentaire du chapitre I de la partie II des Pensées métaphysiques

Temps, durée et éternité chez Spinoza et dans la tradition scolastique

L’essence de l’amour dans les Dialogues d’amour de Léon Hébreu et dans le Court Traité

Les trois erreurs de Bacon selon Spinoza

La référence à la conception spinoziste des rapports du corps et de l’esprit dans l’ouvrage de Paul Ricœur et Jean-Pierre Changeux, Ce qui nous fait penser. La nature et la règle

Corps et affects

Introduction

Le problème de la différence entre les corps

Corps et passions

L’amour du corps dans le Court Traité

L’apparition de l’amour de soi dans l’Éthique

La peur de la mort

La fortitude cachée

Postface à la seconde édition