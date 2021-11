Georges le Mulâtre est un mélodrame « classique » dans tous les sens du mot. Il comprend la danse, la musique, des bons et des méchants et une conclusion qui communique un message social et moral positif. Garand simplifie Georges, le roman de Dumas, réduisant le caractère multiethnique et multiculturel de l'île Maurice à la seule opposition entre Noirs, Blancs et métis. Il magnifie la cruauté et l'arrogance des Malmédie, insiste sur la sympathie de Sara et miss Harriett pour les Noirs et les gens de couleur, ajoute des personnages ridicules et renvoie les événements spectaculaires dans les coulisses pour concentrer l'attention sur la lutte intime contre le préjugé racial à l'île Maurice.

Table des matières



· INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v



· Imposer silence à l’autre, lui nier une place dans la vie collective … ix



· La poire d’angoisse … … … … xii



· Sara, sa gouvernante anglaise et les Noirs … … xv



· Envahir un espace « interdit », se poser en égal … xvii



· La révolte des Noirs … … … … xviii



· Le séjour en prison … … … … xix



· Le triomphe des bons et le voyage vers la France … xx



· La réception de la pièce en 1878 … … … xxi



· Conclusion … … … … … xxiii



· NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxv



· BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxvii



· GEORGES LE MULÂTRE … … … 1



· Distribution de la pièce … … … … 3



· [ACTE PREMIER] … … … … 5



· Prologue … … … … … 5



· Premier tableau … … … … … 5



· ACTE DEUXIÈME … … … … 29



· Deuxième tableau … … … … 29



· ACTE TROISIÈME … … … … 61



· Troisième tableau … … … … 61



· Quatrième tableau … … … … 76



· ACTE QUATRIÈME … … … … 101



· Cinquième tableau … … … … 101



· Sixième tableau … … … … … 108



· ACTE CINQUIÈME … … … … 117



· Septième tableau … … … … 117



· Huitième tableau … … … … 135



· ANNEXES : … … … … … 149



· 1 : Comptes rendus … … … … 151



· 2 : Histoire et paternité du drame Georges le Mulâtre … 167