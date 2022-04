Dans la présentation et la traduction de deux relations de voyages du début du XVe siècle à partir du cœur de la Chine vers l’Ouest par la voie terrestre et vers le Sud par la voie maritime, Michel Didier nous offre à titre posthume le fruit de quelque vingt-cinq années de recherches sinologiques, menées parallèlement à une carrière de commandant de bord, et nous fait bénéficier de son expertise unique sur l’histoire des techniques de navigation, ainsi que de ses connaissances géographiques et astronomiques.



Ces deux récits sont dus à la nouvelle politique lancée par l’empereur Yongle des Ming (r.1402-1424) peu après la chute de la dynastie mongole. Le Mémoire sur les royaumes indigènes des terres d’Occident fut rédigé par Chen Cheng (1365-1457) au retour de sa première mission à travers l’Asie centrale jusque dans l’empire timouride de Chahrokh, fils de Tamerlan. Quant au Mémoire sur les royaumes indigènes des mers d’Occident, il rend compte de la dernière expédition maritime du célèbre amiral Zheng He (1371-1433), passant par l’Asie du Sud-Est et les côtes de l’Inde jusqu’à la Mer rouge.



Ces relations, qui précèdent d’un siècle les grandes découvertes du Nouveau Monde, posent historiquement le problème du regard chinois tourné vers le monde non sinisé et marquent concrètement le front de cette rencontre avec une étonnante actualité.

Pilote de ligne de profession et Docteur en études chinoises de l’I.N.A.L.C.O., Michel Didier s’est d’abord intéressé aux voyages maritimes du début de la dynastie des Ming, avant de se tourner vers Chen Cheng, voyageur terrestre de la même époque, dont il a traduit et commenté les relations de voyage (Chen Cheng (1365-1457), ambassadeur des premiers empereurs Ming, Paris et Louvain, Peeters, 2012, issu de sa thèse de doctorat). Michel Didier est décédé brutalement en mars 2020.

Table des matières

Remerciements

Préambule

Cartes

Abréviations, conventions

Bibliographie



Mémoire sur les royaumes indigènes des terres d’Occident

Introduction



MÉMOIRE SUR LES ROYAUMES INDIGÈNES DES TERRES D’OCCIDENT

Rapport de mission d’ambassade dans les terres d’Occident

Hérat

Samarcande

Andhoy

Balkh

Termez

Chahrokhia

Sayram

Tachkent

Boukhara

Kech (Shahrisabz)

Yanghi

Bechbalik soit [le territoire] des hordes mongoles

Turfan

La cité de la Falaise, Ya’er cheng

La cité des Salines, Yanze cheng

Karakhoja, Huozhou

La cité de Lükchün

Hami

La Chaîne des ciboules

À propos de l’essence de roses





Mémoire sur les royaumes indigènes des mers d’Occident

Introduction



MÉMOIRE SUR LES ROYAUMES INDIGÈNES DES MERS D’OCCIDENT

Préface autographe

Ordonnances impériales

Le royaume de Champa

Le royaume de Java

Le royaume de l’Ancien Chenal

Le royaume de Siam

Le royaume de Malacca

Le royaume d’Aru

Le royaume de Sumendala [Sumatra]

Le petit État de Nagur

Le petit État de Lidé

Le royaume de Lambri

Le royaume de Ceylan

Le petit royaume de Quilon

Le royaume de Cochin

Le royaume de Calicut

Le royaume des Maldives

Le royaume de Zufar

Le royaume d’Aden

Le royaume du Bengale

Le royaume d’Ormuz

Le royaume de La Mecque



Index des noms propres

Index des lieux