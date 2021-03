Charles Baudelaire, De l’essence du rire et autres textes

Présentation et notes d'Henri Scepi

Collection Folio 2 € (n° 6917), Gallimard, 2021

Dans ces trois textes contemporains des Fleurs du Mal – De l’essence du rire, Quelques caricaturistes français et Quelques caricaturistes étrangers –, Charles Baudelaire évoque, questionnant le rire et son innocence présumée, de nombreux noms de caricaturistes : Daumier, Gavarni, Hogarth... Alors critique d’art, il y excède cependant la forme de l’article, transformant ces réflexions sur le rire et la caricature en un petit triptyque secret pour sa poétique de la modernité.



« Loin de se résumer à une façon accidentelle de croquer le réel et d’en faire rejaillir, par un effet de déformation concertée, les irrégularités et les hideurs, la caricature est pour l’artiste un instrument de recherche et un lieu d’invention. Elle est un miroir qui pense. » Henri Scepi

128 pages – ISBN : 9782072922022 – 2 EUR

Voir le livre sur le site de l'éditeur...

Feuilleter...