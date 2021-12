Sous la direction de Valter Leonardo Puccetti

Ce numéro des Cahiers d’études italiennes, coordonné par Valter Leonardo Puccetti, est consacré à la Divine Comédie de Dante Alighieri dont on célèbre le septième centenaire de la mort survenue en exil, à Ravenne, le 14 septembre 1321. Les études qui le composent se penchent sur les figures féminines du poème et sur une notion large de genre qui prend en compte la question de la relation entre le féminin et le masculin. Celle‑ci, passée au cœur de nos préoccupations, n’était nullement absente à l’époque de Dante, et c’est ce qu’entend souligner le titre choisi, Personaggi femminili e categoria di genere nella Commedia dantesca. Ces études de spécialistes d’envergure internationale, offrent à travers le prisme dantesque une image complète et percutante de la femme au Moyen Âge. Une image à première vue peu nuancée, caractérisée par une grande ambivalence puisque le féminin y est considéré à la fois comme la source du péché de luxure qui mène à la damnation et comme l’intermédiaire entre la terre et le divin. L’ensemble de ces travaux montre combien dans la présentation des personnages féminins, Dante poursuit son but d’une poésie pour le salut tout en utilisant des images propres à frapper la sensibilité et l’esprit du lecteur.