Çédille, revista de estudios franceses / Çédille, revue d'études françaises, n° 18

Asociación de Francesistas de la Universidad de Española, 2021.

EAN13 : 16994949.

Le numéro 18 de Çédille, revista de estudios franceses compte trente-quatre contributions, distribuées sur quatre sections.

La première correspond au douzième volet de la série MONOGRAFÍAS [dossier thématique], coordonné par Elena Llamas-Pombo et Diana Gatea et réunissant treize travaux sous le titre de Linguistique textuelle et graphématique du français en diachronie.

Le deuxième bloc (VARIA) est composé d’une douzaine d’articles portant sur des sujets variés tels que la sociolinguistique, la théorie littéraire, le théâtre contemporain, l’analyse du discours politique, la traduction, la littérature apocalyptique, les récits de voyage, l’enseignement du FLE, la BD, la chanson, etc.

La section NOTAS DE LECTURA rassemble sept comptes-rendus de lectures d’ouvrages portant sur littérature, critique littéraire, discours publicitaire, interculturalité et TIC, histoire...

Le numéro se clôt sur un écrit à la mémoire de María Teresa Lozano Sampedro, professeure de littérature française à l’Université de Salamanque.

Lire en ligne…

TABLE DES MATIÈRES

José M. Oliver : Presentación del nº 19 de Çédille

Monografía 12

Elena Llamas-Pombo & Diana Gatea (eds.) : Linguistique textuelle et graphématique du français en diachronie



Elena Llamas-Pombo : Linguistique textuelle et graphématique du français en diachronie. Introduction

Linguistique textuelle diachronique du français

Céline Guillot-Barbance : Chaînes de référence et narration : analyse d’un corpus médiéval diachronique

Gilles Siouffi : Ni phrase ni période ? La séquentialité en question dans la diachronie

du français

Claire Badiou-Monferran & Daniela Capin : Cooccurrences de et + adverbe en diachronie longue : délimitation et enjeux d’un nouveau champ de recherche

Mathieu Goux : Ponctuation et connecteurs en français classique. Du reposoir (périodique) à la structure (phrastique)

Soili Hakulinen : La formation de la textualité en diachronie : jonctions inter­propositionnelles entre le français médiéval et le français moderne

Pierre Vermander : Marqueurs d’oralité en diachronie : tentative de définition

Philologie et graphématique

Andrea Valentini : Quand les linguistes et les philologues s’accordent : l’exemple de quelques manuscrits tardifs du Livre de la cité des dames de Christine de Pizan

Laura-Maï Dourdy & Michela Spacagno : Variance typographique et évolution linguistique : analyse de la ponctuation dans cinq traditions textuelles imprimées au XVIe siècle

Yunhao Na : Éloge de la pause : aperçu des signes de ponctuation dans les Festes nouvelles manuscrites et imprimées (XIVe-XVIe siècles)

Lexicologie et histoire de l’orthographe

Manuel Bruña Cuevas : La variation graphique du français dans les dictionnaires français-espagnols des XVIIe et XVIIIe siècles

Modèles graphématiques et ponctuation

Alexei Lavrentiev : Approche quantitative des marques graphiques et lexicales de l’oral représenté à travers les corpus BFM et BVH

Nicolas Mazziotta : Y a-t-il une logique de l’absence dans la ponctuation d’Yvain du manuscrit BnF Fr. 12560 ? Note méthodologique

Juhani Härmä : Rôles de la ponctuation dans un corpus de lettres écrites en français par des Finlandais aux XVIIIe et XIXe siècles

Varia

Juan Carlos Alonso Juárez : Nord Perdu : témoignage de la surconscience linguistique et de l’étrangéité chez Nancy Huston

Tanagua Barceló Martínez : Traducir Marruecos a través del francés: el caso de los textos registrales

Isabelle Bes Hogton : L’exotisme médiéval dans les récits de voyage du XIXe siècle.

Une étude de cas : Majorque

Anna Corral Fullà: La recepción de Jean-Luc Lagarce en España (1998-2020)

Adela Cortijo Talavera : Les chansons de Boris Vian en bande dessinée

Guadalupe de la Maya Retamar & Inmaculada Mora Ramos : MCERL y vocabulario receptivo de estudiantes españoles de Francés como Lengua Extranjera

Carlos Meléndez Quero : La théorie de la polyphonie et des stéréotypes au service de l’analyse contrastive des opérateurs discursifs

Juan Manuel Muñoz González, Carmen de Castro Castro & Ana Isabel Brazo-Millán : Aprendizaje de francés a través de videojuegos cooperativos: Portal 2

Isabel Negro Alousque : Les métaphores du virus COVID-19 dans les discours d’Emmanuel Macron et de Pedro Sánchez

Ignasi Ribó : Interaction symbolique dans le non-lieu liminal : une lecture microsociologique de Bernard-Marie Koltès

Salvador Rubio-Real : Temática apocalíptica medieval en lengua francesa

Leyre Ruiz de Zarobe : Réintroduire les actes de langage dans l’enseignement du français langue étrangère

Notas de lectura

Alfredo Álvarez Álvarez : Cuando la tecnología se usa para enriquecer el mundo

José María Fernández Cardo : Dos siglos de anticlericalismo en Francia: historia y representación literaria

Aránzazu Gil Casadomet : Publicité et valeurs socioculturelles implicites : la langue française prostrée à l'image de la saillance

Ana María Iglesias Botrán : Desvelado el último secreto de la reina Marie-Antoinette

Isabelle Moreels : Un mariage fascinant d’histoire et de fiction : Charlotte de Saxe-Cobourg-Gotha et Maximilien de Habsbourg

Irene Beatriz Olalla Ramírez : La inteligencia de la naturaleza y la soberbia humana: los ensayos (proto)ecológicos de Maurice Maeterlinck

Àngels Santa Bañeres : Esos objetos que pueblan nuestra existencia y nos sobreviven...

In Memoriam

Encarnación Medina Arjona : In memoriam María Teresa Lozano Sampedro