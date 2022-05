Sommaire



José M. Oliver. Presentación del nº 21 de Çédille



Monografía 14 : Vicente E. Montes Nogales & Dominique Ninanne (eds.), Figures de l’étranger à l’aune du cosmopolitisme



Dominique Ninanne & Vicente E. Montes Nogales. Avant-propos. L’étranger cosmopolite contemporain



Margarita Alfaro Amieiro. La littérature interculturelle en Europe : une approche de l’œuvre de fiction de l’écrivaine franco-indienne Shumona Sinha



Beatriz Mangada Cañas. Georgia Makhlouf : l’écriture comme métaphore du cosmopolitisme



Ana Belén Soto. Parcours transfrontalier de l’enfance : analyse comparée de trois ouvrages à portée autofictionnelle



Laurence Pieropan. Les étrangetés psychologiques et sociales chez Fatou Diome : des vecteurs d’une affirmation identitaire cosmopolite ?



Bernadette Desorbay. Le cosmopolitisme de Dany Laferrière : l’essayage de toute une vie



Anne Schneider & Virginie Brinker. Poétique et enjeux d’un cosmopolitisme transmigratoire



Dominique Ninanne. Dire « le Nulle-Part » : Topologie et temporalité de la migration dans Là où il fait si clair en moi de Tanella Boni



Vicente E. Montes Nogales. Visiones de la inmigración subsahariana: causas y consecuencias en algunas novelas africanas del siglo XXI



Varia



Cristina Daniel Álvares. La vie nue des petites filles : à la lisière du monde masculin dans Tropique de la violence de Nathacha Appanah



Géraldine Durand. Le savoir-faire argumentatif dans l’enseignement et l’évaluation de la langue première aujourd’hui en France et en Espagne



Mª Carme Figuerola Cabrol. Esquisser à grands traits un idéal moral : à propos de quelques nouvelles de George Sand



Arthur Freddy Fokou-Ngouo. Entre enracinement et déracinement : la poétique de l’errance au féminin



Raquel García Fuentes. Mitos y desencadenantes de la infidelidad femenina en L’Amour aux champs (1913), de Gyp



M. Mar Jiménez-Cervantes Arnao. El uso de las marcas tipográficas en La tresse de Laetitia Colombani y en su traducción al castellano



Edurne Jorge Martínez & Gabrielle Hirchwald. Comment Julia Daudet faillit entrer à l’Académie Goncourt ou l’histoire d’une candidature manquée



Antonella Lipscomb. Miroirs, regards et reflets de soi dans Le fil (1994) de Christophe Bourdin



Felipe Andrés Pedroza Mazuera. Le manuel de langue : besoins et attentes des enseignants de FLE



Marta Saiz Sánchez. Le fonctionnement pragmatique et interactionnel des marqueurs rédupliqués oui oui, non non et si si



Francisco Salaris Banegas. Desarraigo y renuncia: Rousseau, Goethe y los límites del individuo



Meritxell Simó Torres. Mujeres poetas, hadas y ciervos: el lai de Guigemar y Aucassin et Nicolette



Daniela Ventura. L’évolution du modèle d’enquêteur dans les romans à énigme de S.-A. Steeman



Javier Vicente Pérez. Le discours du roi (Felipe VI) et celui du président (Macron). Analyse comparée de deux allocutions télévisées



Entrevista



Anne Aubry. Leïla Sebbar, l’écriture e(s)t la vie



Notas de lectura



María Loreto Cantón Rodríguez. Sous l’empire de Circé : littérature et voyage



José María Fernández Cardo. André Gide: autor de referencia para la general y gran historia de la literatura europea



María Custodia Sánchez Luque. Nuevas vías de indagación en el estudio de la ficción sobre el arte y los artistas



Fernando Vidal. Raison critique, déraison éditoriale : Sur le « premier livre posthume » de Jean Starobinski