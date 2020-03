Cecilia Benaglia,

Engagements de la forme. Une sociolecture des œuvres de Carlo Emilio Gadda et Claude Simon

Paris: Classiques Garnier, coll. Études de littérature des XXe et XXIe siècles, 2020

335 p.

ISBN 978-2-406-09691-7

Prix: 32 EUR

Cette étude examine la dimension sociopolitique des œuvres des écrivains Carlo Emilio Gadda et Claude Simon et leurs interactions avec les discours idéologiques et les représentations sociales, dans le but de faire émerger le potentiel critique de leurs expérimentations formelles et linguistiques.

This study examines the sociopolitical dimension of the works of writers Carlo Emilio Gadda and Claude Simon, as well as their interactions with ideological discourses and social representations. We aim to reveal the critical potential of their formal and linguistic experiments.

