Les nouvelles spécialités du lycée ont des programmes ambitieux inspirés de questionnements de type universitaire.

Le présent volume incarne l’esprit de la réforme. Il propose la construction méthodique d’un savoir tout en adoptant les codes graphiques les plus contemporains et en variant angles et points de vue pour mieux susciter la curiosité d’une génération moins habituée à une lecture soutenue.

De nombreux encadrés, définitions, frises chronologiques, extraits d’œuvres illustrent et agrémentent le propos.

Avec la participation de : E. Huisman-Perrin, L. Gauthier, J.-B. Nanta, C. Verdié, P.-L. Salles, K. Andréys-Kéroui, A. Caillé, V. Blin, D Luttway, A. Jougla,

Thème 1 - LES POUVOIRS DE LA PAROLE

Axe 1. L'ART DE LA PAROLE

Approche philosophique

Jalon 1. L'art de la parole : ses conditions

Jalon 2. Rhétorique et philosophie

Jalon 3. La parole comme art

Approche littéraire

Jalon 1. Les enjeux de la rhétorique

Jalon 2. Approche historique : du "tout est rhétorique" au "rien n'est rhétorique"

Jalon 3. Les techniques de la rhétorique

Outils

Axe 2. L'AUTORITÉ DE LA PAROLE

Approche philosophique

Jalon 1. Le sens des mythes : l'autorité d'une parole sans écriture

Jalon 2. La laïcisation de la parole : vers une autorité du λόγος

Jalon 3. Entre persuasion et raison : la parole politique

Approche littéraire

Jalon 1. Parler pour "augmenter la confiance", garantir

Jalon 2. Parler pour l'exercice de la raison

Jalon 3. "Quand dire c'est faire" : parler pour (faire) passer à l'action

Outils

Axe 3. LES SÉDUCTIONS DE LA PAROLE

Approche philosophique

Jalon 1. Séduire par la parole : pour quoi faire ?

Jalon 2. Comment la parole séduit-elle ?

Jalon 3. La parole séductrice en elle-même

Jalon 4. Plaire ou instruire

Jalon 5. Les séductions de la parole philosophique

Approche littéraire

Jalon 1. Persuader (suadere)

Jalon 2. Plaire (delectare)

Jalon 3. Émouvoir (movere)

Outils

Thème 2 - LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE

Axe 4. DÉCOUVERTE DU MONDE ET PLURALITÉ DES CULTURES

Approche philosophique

Jalon 1. Mise en contexte historique

Jalon 2. Enjeux de la compréhension de la Chine

Jalon 3.La mise à l'épreuve et le renforcement de l'idéal d'une rationalité universelle : la figure de Leibniz

Approche littéraire

Jalon 1.Retour vers le futur : le continent antique émerge de l'oubli

Jalon 2. L'exploration de territoires nouveaux

Jalon 3. Un présent troublé qui peine à donner raison à la pensée humaniste

Outils

Axe 5. DÉCRIRE, FIGURER, IMAGINER

Approche philosophique

Jalon 1. Décrire, définir et nommer : une représentation purement conceptuelle et adéquate du monde ?

Jalon 2. La figuration se réduit-elle à une représentation visuelle du réel ou peut-elle créer un nouvel espace de pensée ?

Jalon 3. Imaginer le monde afin d'y habiter et d'y agir : l'homme à la conquête de sa liberté

Approche littéraire

Jalon 1. L'essor de l'imprimé : un moyen de diffusion qui révolutionne le rapport au savoir

Jalon 2. Tout est question de perspective

Jalon 3. Tenter de dresser l'inventaire du monde

Jalon 4. Utopies

Outils

Axe 6. L'HOMME ET L'ANIMAL

Approche philosophique

Jalon 1. L'animal, cet autre qui nous définit

Jalon 2. Âme, sensibilité, intelligence : l'évolution d'une considération

Jalon 3. Quels devoirs et quelle responsabilité envers les animaux ?

Approche littéraire

Jalon 1. Décrire l'animal et s'émerveiller

Jalon 2. Utiliser l'animal pour juger l'homme

Jalon 3. Homme/animal : une frontière poreuse, des statuts en mouvement

Outils