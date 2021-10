"La littérature, c'est ce qui s'enseigne. Un point, c'est tout", déclarait R. Barthes dans une formule souvent citée. Mais quelle littérature enseigne-t-on vraiment aujourd'hui, et quelle place les manuels, les programmes et les pratiques pédagogiques elles-mêmes font-elles à la littérature contemporaine ? Le séminaire de recherche en ligne animé par Anissa Belhadjin et Pierre-Louis Fort à Cergy Paris Université propose d'interroger le dialogue entre les œuvres récentes et l’école, sous l'intitulé: "Ce que l’école fait à/de la littérature contemporaine". Fabula vous invite à en découvrir le programme, à dater du 2 décembre 2021.