Catulle Mendès, Œuvres. Tome V. La Première Maîtresse, éd. Franck Javourez

sous la direction d'ensemble de Jean-Pierre Saïdah

Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque du XIXe siècle", 2022

Un jeune poète de l’Idéal sombre dans une débauche secrète et violente et devient un auteur à succès des plus conformistes grâce à sa maîtresse. Catulle Mendès interroge dans ce roman les ressorts de la vocation poétique et de la carrière littéraire ainsi que les multiples manifestations du désir.

