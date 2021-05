Poétique du Chat Noir

Caroline Crépiat, Denis Saint-Amand et Julien Schuh (dir.)

Presses universitaires de Paris Nanterre, 2021

*

424 p.

24,50 EUR

EAN13 : 9782840163848.

*

Malgré le regain d'intérêt, ces quinze dernières années, pour l'étude de la presse du XIXe siècle, un titre phare de la fin de siècle, Le Chat Noir, n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie en tant que journal. C’est en effet surtout à l’histoire de l’art ou de la culture montmartroise que nous devons la majorité des recherches sur ce périodique, qui est souvent réduit à une fonction d’archive. Ses textes, ses illustrations, relevant essentiellement de la blague, n’auraient guère d’intérêt, à l’exception des productions de quelques collaborateurs notoires – Paul Verlaine, Alphonse Allais, Léon Bloy, Caran d’Ache, Jules Jouy, Charles Cros, Willy, George Auriol, Adolphe Willette – qu’on a souvent détachées de leur contexte de publication original pour les mettre en recueil. Comment expliquer alors la longévité de cette feuille - quinze ans, 690 numéros – si son contenu était d’une telle indigence? Ce livre se propose de poursuivre l’exploration du Chat Noir – entendu ici comme l’ensemble des pratiques qui s’organisent sous cet emblème: une revue, un cabaret et un collectif – en envisageant comme centrale la question de la production écrite. En somme, de prendre au « SÉRIEUX QUAND MÊME » les écrits d’un collectif qui, de façon systématique, tourne en dérision tout discours sérieux et les codes qui en découlent, et peut à ce titre aujourd’hui souffrir de sa réputation blagueuse.

*

Table des matières

Introduction.

Poétique du Chat Noir

Caroline Crépiat, Denis Saint-Amand et Julien Schuh

Le décor du Chat noir

« Le Louvre de Montmartre » et l'École du Chat Noir

Phillip Dennis Cate. Traduit par Caroline Crépiat

Le décor du cabaret du Chat Noir ou la spatialisation du fumisme

Nicholas Zmelty

Réseaux et poétique médiatique

Les années Chat Noir

Daniel Grojnowski

À l'aube du second éclatement médiatique de la littérature

Yoan Vérilhac

En pied et en filigrane

Louis Forestier

Des Chatnoiresques aux Camaros

Jean-Didier Wagneur

Déménager le Chat Noir avec le « Captain Cap » déguisé en Boulanger

Laurent Bihl

Histoires de chats ou la création d'un mythe

Catherine Dousteyssier-Khoze

Le beau sesque sur la galère chatnoiresque

Marie-Ève Thérenty

Coups de force, coups de gueule, coups de griffe

La « poétique arlequine » de Jean Lorrain à l'époque du Chat Noir

Alexandre Burin

Franc-Nohain et les poèmes amorphes : une invention chatnoiresque

Clément Dessy

Léon Bloy au Chat Noir : l’éthique du scandale

Fanny Arama

Dom Léon Bloy contre Le Chat Noir

Caroline De Mulder



« "Ne bougeons plus ! Tout le monde y passera !" »

Diana Schiau-Botea

Une scène plurimédiatique

Caricatures de Rodolphe Salis

Corinne Taunay



Les « bandes dessinées » du Chat Noir

Mireille Dottin-Orsini



L’art de la pointe sèche

Évanghélia Stead



De célèbres oubliées : les chansons du Chat Noir

Elisabeth Pillet



Un Chat qui miaule

Marie Goupil et Lucas Fontaine

Du mythe aux héritages

Les Contes du Chat Noir de Rodolphe Salis

Antoine Piantoni



Maurice Donnay, créateur de la légende du Chat Noir

Yumeko Okamoto



Mener la vie dure au Chat Noir

Caroline Crépiat



Raphaël Landoy et le Diable-au-Corps, les correspondants belges du Chat Noir

Paul Aron



Du Chat Noir au Simplicissimus

Laurence Danguy