Paula Salomon Lindberg (1897-2000)

« C'est la vie ! » Une artiste témoigne.

Entretiens avec Christine Fischer-Defoy,

édités et traduits de l'allemand par Camille Jenn,

Reims, Editions et presses universitaires de Reims, 2020, 204 p. Index.

Bibliographie. Annexes. Notes. Ill. coul.

ISBN : 978-2-37496-098-2. 22 €

« Nous ne voulions plus rien avoir à faire avec l'Allemagne: nous étions allemands, emplis d’amour et enracinés dans notre pays et c’est pourquoi nous étions profondément choqués. Nous avons commencé par tout refuser, les invitations à Berlin, ce qu’ils appelaient les « réparations » – nous avions tellement aimé l’Allemagne, nous étions tellement blessés à l’époque… On était naturellement trop désespéré à cause de tous ceux qui avaient été assassinés, pas seulement notre fille Charlotte mais aussi toute ma famille, tous nos meilleurs amis – au début on a passé notre temps à chercher: qui avait survécu? Qui était mort? Tout semblait sans espoir. »

Paula Salomon-Lindberg, artiste cantatrice née en 1897, disparue en 2000, a traversé le vingtième siècle: survivante d’une génération brisée, son récit entraîne le lecteur au cœur d’une société tragiquement disparue et lui permet de pénétrer dans l’univers de ce que l’on appela la bourgeoisie juive allemande assimilée et, plus particulièrement, dans le « Tout Berlin » artistique et intellectuel des années 1920 et 1930. Son témoignage, tout à la fois récit intime et concret, dévoile un engagement artistique, social et politique fort. Paula Salomon-Lindberg évoque la relation avec sa belle-fille Charlotte Salomon et raconte ses rencontres avec des personnalités amies telles que Albert Einstein, Siegfried Ochs, Kurt Singer le fondateur du Kulturbund, le compositeur Paul Hindemith, le peintre Max Liebermann et de nombreux autres intellectuels et artistes. Aiguisé à force d’expériences uniques en des « temps mauvais » (ainsi le dit-elle à de nombreuse reprises), le regard que porte Paula Salomon-Lindberg sur la société moderne et en particulier sur l’Allemagne d’aujourd’hui est critique et, de façon surprenante, bienveillant.

Sommaire

Avant-propos par Camille Jenn

Introduction de Christine Fischer-Defoy

« C'est la vie ! »

Entretiens de Paula Salomon Lindberg avec Christine Fischer-Defoy

De Frankenthal à Berlin, 1897-1926

Berlin, 1926-1933

Berlin, 1933-1939

Amsterdam, 1939-1945

Amsterdam et Salzbourg, après 1945

Annexes

Cahier iconographique : « Leben ? - Oder Theater ? » Charlotte Salomon. Sélection de planches

Paula chante : 1933-1942

Autour de Paula et Charlotte : une chronologie

Index des personnes citées

Repères bibliographiques

Table des illustrations

Remerciements

L'ouvrage a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.