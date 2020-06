Cahiers Octave Mirbeau n° 27,

Classiques-Garnier, 2020.

EAN13 : 12546879.

Fondée en 1993, la société Octave Mirbeau a pour vocation de mieux faire connaître l’œuvre et la personnalité d’un écrivain aux visages multiples ; polémiste et critique d’art, romancier et dramaturge, journaliste et académicien Goncourt, ami de Claude Monet et d’Auguste Rodin, auteur d’une importante correspondance, la figure de Mirbeau (1848-1917) est centrale pour appréhender tout un pan de l’histoire littéraire, du monde de l’art et du journalisme à la « tourne du siècle ». Aujourd’hui, sa relecture passe entre autres canaux par l’adaptation cinéma de son œuvre.

Les Cahiers Octave Mirbeau n°27, publiés par les Classiques-Garnier, proposent à cette fin un dossier complet sur la présence de Mirbeau dans le septième art, à travers de nombreuses études et un entretien avec le réalisateur Benoît Jacquot. Un second volet tâche de faire un point d’étape sur l’analyse des spécificités du style de l’imprécateur au cœur fidèle, doué d’une plume remarquable ; son écriture incisive présente à la fois l’efficacité singulière des grands pamphlétaires, et la souplesse d’un style chatoyant, riche en ressources poétiques, chez celui qui admirait Goncourt ou Barbey d’Aurevilly.

Sommaire

Samuel Lair

Éditorial. Octave Mirbeau : arrêt sur image(s) /

Editorial. Octave Mirbeau: Freeze frame(s) 13

MIRBEAU ET LE CINÉMA / MIRBEAU AND FILM

DOSSIER COORDONNÉ PAR YANNICK LEMARIÉ

Yannick Lemarié

Mirbeau et le cinéma. Une rencontre contrariée /

Mirbeau and film. A turbulent encounter 21

Elisabeth-Christine Muelsch

Le Journal d’une femme de chambre comme comédie musicale.

Un projet de Jean Renoir et Carl Koch au début des années 30 /

Le Journal d’une femme de chambre as a musical comedy.

A project by Jean Renoir and Carl Koch at the beginning of the 1930s 41

Didier Le Roux

Les affaires sont les affaires (Jean Dréville, 1942),

une adaptation sous contrainte /

Les affaires sont les affaires (Jean Dréville, 1942),

a constrained adaptation 55

Didier Le Roux

Les affaires sont les affaires (Jean Dréville, 1942),

la question de l’adaptation /

Les affaires sont les affaires (Jean Dréville, 1942),

the issue of adaptation 65

Florence Salaun

Les affaires sont les affaires, mise en perspective de l’adaptation

par Dréville de la pièce de Mirbeau. Xavier Lechat et la chasse /

Les affaires sont les affaires, putting Dréville’s adaptation

of Mirbeau’s play into perspective. Xavier Lechat and the hunt 75

Jean-Paul Campillo

Revisiter l’œuvre de Buñuel à la lumière

du Journal d’une femme de chambre /

Revisiting Buñuel’s work in light

of Le Journal d’une femme de chambre 85

Didier Le Roux

Le Jardin des supplices de Christian Gion,

davantage qu’un film érotique /

Christian Gion’s Le Jardin des supplices,

so much more than an erotic film 107

Yannick Lemarié

Le Journal d’une femme de chambre de Benoît Jacquot.

Un monde sans émotion ? /

Benoît Jacquot’s Le Journal d’une femme de chambre.

A world without emotion? 113

Yannick Lemarié

Interview de Benoît Jacquot.

Le Journal d’une femme de chambre /

Interview with Benoît Jacquot.

Le Journal d’une femme de chambre 129

OCTAVE MIRBEAU, UN STYLE EN QUESTION / OCTAVE MIRBEAU, A STYLE UNDER DISCUSSION

DOSSIER COORDONNÉ PAR SAMUEL LAIR

Loïc Le Sayec

Le sens figuré est-il propre ? Éléments pour une stylistique

du dégoût dans Le Journal d’une femme de chambre /

Is the figurative meaning clean ? Elements for a stylistics of bad taste

in Le Journal d’une femme de chambre 137

Jacques-Philippe Saint-Gerand

Mirbeau en musique… De l’art du persiflage /

Mirbeau in music… The art of persiflage 153

Jean-Louis Benoît

En quête de lumière.

La mystique d’Octave Mirbeau critique d’art /

In search of light.

The mysticism of Octave Mirbeau, art critic 181

Anita Staroń

Rachilde et Mirbeau. Pour une philosophie de la réécriture /

Rachilde and Mirbeau. For a philosophy of rewriting 197

Yoann Colin

Octave Mirbeau et Léon Bloy.

Le lieu commun révélateur de l’être bourgeois /

Octave Mirbeau and Léon Bloy.

The revealing cliché of “being bourgeois” 211

Rémi de Raphélis

Mirbeau, de l’obscénité à l’obsession /

Mirbeau, from obscenity to obsession 231

Jean-Baptiste Baronian

Georges Rodenbach et Octave Mirbeau /

Georges Rodenbach and Octave Mirbeau 269

Pascaline Hamon

Les figures de l’amplification dans la critique littéraire

d’Octave Mirbeau. Une quête de l’authenticité critique /

Figures of amplification in the literary criticism

of Octave Mirbeau’s work. A quest for authentic criticism 279

EN MARGE / IN THE MARGINS

Propos sur l’art / About art 303

Moritz de Chaisemartin

Auguste Pellerin, « un magnifique spectacle d’activité » /

Auguste Pellerin, “a magnificent display of activity” 307

Marie Gispert et Catherine Méneux

Bibliographies de critiques d’art francophones /

Bibliographies of French-speaking art critics 315

Paul-Henri Bourrelier

Expositions Félix Fénéon à Paris /

Félix Fénéon exhibitions in Paris 321

Entretien avec Pierre Hancisse et Nicolas Lormeau /

Interview with Pierre Hancisse and Nicolas Lormeau 323

Alain (Georges) Leduc

Raphaël Freida (1877-1942), un graveur incantatoire /

Raphaël Freida (1877–1942), an enchanting engraver 327

DOCUMENTS / DOCUMENTS

Une lettre de Paul Margueritte à Octave Mirbeau /

A letter from Paul Margueritte to Octave Mirbeau 339

Gustave Geffroy lecteur d’Alain Bauquenne et d’Alice Mirbeau /

Gustave Geffroy, reader of Alain Bauquenne and Alice Mirbeau 343

ACTUALITÉS / NEWS

Arnaud Vareille

Petite chronique bibliophilique /

A little column for booklovers 349

Comptes rendus / Reviews (Samuel Lair, Tristan Jordan, Loïc

Le Sayec, Gérard Brey, Anita Staroń, Michel Brethenoux, Paul-

Henri Bourrelier, Yannick Lemarié, Stéphane Gougelmann) 357

Samuel Lair

Projets et réalisations / Projects and achievements 393

Résumés/Abstracts 397