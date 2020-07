Cahiers Mérimée n°12, 2020, varia

sous la direction d'Antonia Fonyi

Paris, Classiques Garnier, coll. Cahiers Mérimée, 2020

EAN : 9782406106524

178 p. — 32,00 €

Sommaire…

Résumés…

Antonia Fonyi, Sophie Rabau

« À présent, je n’aime plus rien » /

“À présent, je n’aime plus rien” 11

Sophie Rabau

« À présent, je n’aime plus rien ».

Carmen : construire le manque /

“À présent, je n’aime plus rien”.

Carmen: constructing absence 13

Antonia Fonyi

« À présent, je n’aime plus rien ».

Carmen : l’archè entrevue par une lacune du récit /

“À présent, je n’aime plus rien”. Carmen: Catching a glimpse

of the archè through a lacuna in the narrative 37

Daniel-Henri Pageaux

L’Abbé Aubain, un couple attachant /

L’Abbé Aubain, a charming couple 57

Thierry Ozwald

À propos d’une aquarelle retrouvée.

Autour de Mérimée et la Franche-Comté /

Regarding a rediscovered watercolor.

Mérimée and Franche-Comté 77

Thierry Santurenne

Mettre en scène Carmen.

De quelques infidélités fécondes /

Staging Carmen. On some fertile infidelities 101

Nicolas Cvetko

D’Ille et duelle. Mérimée selon Bava /

D’Ille and duelle. Mérimée according to Bava 119

THÈSE / THESIS

Concetta Rita Angelone

La femme du Midi dans les nouvelles de Stendhal et de Mérimée :

nature, caractère et passions /

The woman from the South of France

in the short fiction of Stendhal and Mérimée:

Nature, character, and passions 145

CORRESPONDANCE / CORRESPONDENCE

Antonia Fonyi

Lettre inédite de Mérimée

[à Michel Lévy] du 16 février [1867] /

Previously unpublished letter from Mérimée

[to Michel Lévy], dated February 16, [1867] 155

BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHY

Alexandre Bonafos, Xavier Bourdenet

Bibliographie de la critique sur l’œuvre littéraire

et historique de Mérimée. 2018 et compléments /

Bibliography of criticism on Mérimée’s literary

and historical work. 2018 and addenda 163

Alexandre Bonafos

Bibliographie de la critique sur l’œuvre et les activités

de Mérimée dans les domaines de l’art et de l’archéologie.

2018 et compléments /

Bibliography of criticism on Mérimée’s

work and activities in art and archaeology.

2018 and addenda 169

Résumés/Abstracts 175