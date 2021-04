Cahiers Henri Bosco, n° 55

"Pour saluer Mistral"

Artois Presses Université, 2021. EAN13 : 9782848324753.

Intitulé "Pour saluer Mistral", le numéro 55 des Cahiers Henri Bosco est centré sur les relations entre Frédéric Mistral et Henri Bosco et sur les rapports que Bosco a entretenus avec la langue d'oc. Christian Morzewski présente quatre poèmes inédits de Bosco, rédigés en hommage au "Maître de Maillane". Trois autres articles approfondissent différents aspects de cette question. Le volume est complété par une présentation savante et minutieuse, passionnante, de l'édition du Trestoulas illustrée par Edy Legrad (1937) et par une étude approfondie du Récif.

SOMMAIRE

Dossier

Christian Morzewski

« Pour saluer Mistral : quatre poèmes inédits de Bosco

en hommage au “Maître de Maillane”

Jean-Yves Casanova

« L’écriture en provençal d’Henri Bosco :résurgence d’une langue souterraine »

Joyce Zonana

« Les claves de Joseph d’Arbaud dans l’œuvre d’Henri Bosco : découvrir la veio danso »

Témoignages

Michel Compan

« À propos d’Henri Bosco à Nice »

Bosco en bibliophilie

Hervé Signore

Le Trestoulas (précédé du Serpent)

illustré par Edy Legrand (1937)

Étude

Sandra L. Beckett

« Quand un poète pêche au large : Le Récif de Henri Bosco »

In memoriam : Monique Baréa

Hommage Bibliographie

Arnaud Dhermy

Bibliographie bosquienne 2019-2020

Arnaud Dhermy et Christian Morzewski

Index général des textes et articles publiés de 1972 à 2019

dans les Cahiers Henri Bosco (n° 1 à 54)

Présentation des auteurs