Cahiers du monde russe. Russie, Empire russe, URSS, États indépendants, n° 61/3-4

"Écritures visuelles, sonores et textuelles de la justice. Une autre histoire des procès à l'Est"

PRÉSENTATION

Ce numéro propose un dossier thématique sur le filmage des procès à l'Est et la rubrique annuelle des comptes rendus qui passe en revue la production scientifique du domaine.



Les procès pour criminels de guerre et/ou à l’encontre d’opposants politiques à l’Est de l’Europe ont suscité une vaste littérature, longtemps otage des catégories normatives et des enjeux géopolitiques la guerre froide. Deux conséquences en sont résultées : une minoration de la contribution des États dits « soviétisés » (ou sur le point de le devenir) à la production des justices internationale et nationale et une intelligence des politiques judiciaires surdéterminée par la compétition Est-Ouest.

La visée de ce dossier est plus spécifiquement de replacer les interrogations sur la captation filmique ou photographique de procédures judiciaires dans un questionnement ternaire sur les rapports entre écriture scripturaire des procès (les retranscriptions sténographiques des audiences en particulier dont nous disposons souvent), écriture visuelle (films et photographiques) et écriture sonore (enregistrements radiophoniques ou sonorisation des matières filmiques), des procédures judiciaires.



Les cinq contributions de ce dossier ont pour objectif de fournir un apport à deux types de littérature : premièrement, sur l’histoire des procès intentés à des criminels de guerre, à leurs collaborateurs et/ou à des « ennemis intérieurs » ; deuxièmement, sur la production et les circulations des savoirs scripturaires, visuels et sonores – envisagés dans des perspectives nourries d’histoire culturelle, d’histoire des sciences et des sensibilités.





SOMMAIRE

Voir, écouter, lire les procès à l’est de l’Europe : un nouveau chantier historiographique, introduction par Nadège Ragaru

Françoise MAYER – Sources filmiques des procès Horáková et Slanský : de l’occultation à la valorisation (1950-2020)

Valérie POZNER, Anna SHAPOVALOVA – Film phare – film fantôme : le procès du Parti industriel en images et en sons (1930-2020)

Vanessa VOISIN – The 1963 Krasnodar trial : Extraordinary media coverage for an ordinary Soviet trial of Second World War perpetrators

Victor BARBAT – Images, sons et fabrique de la preuve : mettre en scène la justice du côté soviétique au procès de Nuremberg (1945-1946)

Irina TCHERNEVA – Créer « les documents qui accusent » : documentaires sur les crimes de guerre en Lettonie soviétique, 1961-1971

Comptes rendus

Lectures croisées / Review articles