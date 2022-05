En ligne en intégralité sur Open edition Journals

Note de la rédaction

Ce numéro explore les façons dont l’expérience des lieux et la création verbale, en particulier orale et chantée, se nourrissent et se façonnent mutuellement. Tout en entrant en résonance avec les questionnements et les motifs présents dans Waterfalls of songs de Steven Feld, proposé ici pour la première fois en traduction française, le numéro allie une triple transversalité. Transversalité disciplinaire qui associe ethnomusicologues, littéraires et anthropologues ; transversalité formelle, allant de la poésie chantée ou déclamée aux récits de vie, aux conversations, et même aux comptes-rendus écrits d’expériences sonores ; transversalité géographique et linguistique enfin, puisque se côtoient parmi d’autres des voix aborigènes d’Australie, peules du Mâcina, sámi d’Europe septentrionale, ou celles de chasseurs du Jura.