Cahiers de lexicologie 2021-1, n° 118:

"Terminologie diachronique : méthodologies et études de cas"

sous la direction de Maria Teresa Zanola

Paris, Classiques Garnier, coll. Cahiers de lexicologie, 2021

EAN : 9782406120063 — 289 p. — 45 €

Les Cahiers de lexicologie, revue internationale de lexicologie et de lexicographie dirigée par Christine Jacquet-Pfau et Alain Polguère, s'intéressent au lexique dans ses relations avec les autres composantes de la langue (syntaxe, sémantique, morphologie, phonologie, discours...). La revue, qui paraît deux fois par an, réserve une place importante aux numéros thématiques. Elle souhaite constituer un lieu de débats entre tous les chercheurs concernés par les études lexicales.

Sommaire…