Cahier Alexandre Dumas

Dirigé par Sylvain Ledda.

En collaboration avec Claude Schopp.

L'Herne éd.

Parution : 04/11/2020

288 p. — ISBN : 9791031903972



À sa mort en 1870, Alexandre Dumas est l’un des écrivains les plus célèbres de son siècle. Cent-cinquante ans après, sa gloire n’a pas terni et ses œuvres, traduites dans le monde entier, font de lui l’un des auteurs français les plus lus. Menant tambour battant une existence digne d’un roman, Alexandre Dumas appartient à la génération romantique qui rêva de changer le monde. Ses voyages, sa correspondance, ses échanges avec les artistes de son temps témoignent d’une énergie hors normes. Pour Dumas, la création littéraire est d’abord animée par sa passion pour le théâtre, bientôt suivie d’un engouement pour le genre romanesque, où il excelle. Maître du suspens et des rebondissements, Dumas porte aussi un regard critique sur son œuvre et reste jusqu’à la fin fidèle au romantisme de sa jeunesse.

Ce cahier consacré à Dumas invite à lire des inédits et des textes rares de l’auteur. Écrivains et chercheurs apportent également leur regard sur une œuvre qu’on ne finit pas de redécouvrir, et dont l’originalité tient tout ensemble à son caractère novateur, savant et accessible. Histoire, imagination, critique littéraire, stratégies auctoriales, tempérament d’artiste : tous ces aspects de la création dumasienne sont abordés dans ce cahier par les amateurs et les spécialistes de Dumas l’enchanteur.

