L’œuvre de Pascal Quignard est multiple par la diversité des domaines artistiques dans lesquels il excelle ; musique, dessin, cinéma, littérature… Le Cahier de L’Herne se propose d’explorer ces différentes facettes en retraçant l’itinéraire artistique de Pascal Quignard ; son parcours de musicien et ses nombreuses créations originales, ses collaborations avec compositeurs, scénaristes, musiciens et metteurs en scène dans le cadre de performances artistiques, son œuvre littéraire tout à fait inclassable, qui oscille entre roman, essais philosophique, autobiographie, écrits historiques, poésie… Nous dévoilons par ailleurs dans ce volume, le manuscrit inédit du Petit Cupidon, plusieurs textes inédits et de nombreux dessins en couleur de Pascal Quignard.

Textes de : Bruno Blanckeman, Jacques Cotin, Johan Faerber, Jérôme Garcin, Bertrand Leclair, Patrick Mauriès, Michèle Reverdy, Sylvain Santi, Alain Veinstein,…

CAHIER CENTRAL DE 15 DESSINS DE PASCAL QUIGNARD, EN COULEUR.