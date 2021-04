Cahier Marcel Proust

Marcel Proust

Dirigé par Jean-Yves Tadié

éd. de l'Herne

Parution : 10/03/2021

Pages : 304

ISBN : 9791031902975

Si l’essentiel de l’oeuvre de Marcel Proust est déjà publié et connu, la publication de ce Cahier permet du moins, si ce n’est d’accroître nos connaissances, de maintenir cette œuvre en vie et de lui garantir une forme d’immortalité. On trouvera dans ce volume quelques inédits et quelques lettres et poèmes mais surtout un grand nombre de documents ou témoignages peu connus, peu accessibles ou même oubliés : les cahiers de brouillon de Proust, le premier texte écrit sur Céleste Albaret, une nouvelle inconnue de Stephen Hudson qui date de 1924,…

Les contributions originales de chercheurs incontournables comme Nathalie Mauriac-Dyer, Pyra Wise, Isabelle Serça, Mireille Naturel, Luc Fraisse, Antoine Compagnon ou Jean-Marc Quaranta, apportent un nouvel éclairage sur l’étude de l’œuvre et des auteurs prestigieux tels Pierre Bergounioux, Gérard Macé, Jacques Réda, témoignent de ce que Proust leur a apporté. À chaque fois, Proust est différent. Cinquante masques pour un seul visage.

Le Cahier s’attache aussi à décrire certains aspects négligés de l’œuvre, comme les figurants analysés par Michel Schneider, le marquis de Palancy présenté par Michel Crépu, les opinions politiques de Proust au fil des années, lui qui a eu dans sa famille trois ministres, dont l’un a eu des funérailles nationales, et dont les parents étaient liés au président de la République.

