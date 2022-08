Clélia Zernik et Justin Jaricot (dir.), Abécédaire de la beauté, Paris, B42, 2022

Qu’est-il advenu de la beauté ? Du charme dissimulé dans le quotidien au régime esthétique atypique de l’imagerie scientifique, de sa capacité inouïe à penser le vivant jusqu’à ses innombrables applications littéraires, philosophiques, techniques, historiques et artistiques, la beauté se révèle être un terrain intellectuel particulièrement fécond.



Cet abécédaire croise les axes de réflexion autour d’une notion aussi galvaudée qu’insaisissable, mais qui, selon les quarante-trois contributions réunies ici, demeure au centre de nos préoccupations les plus actuelles et les plus vives. Mêlant à la fois une réflexion sur les termes attendus (Grèce, Style, Sublime, Vénus) et d’autres beaucoup plus insolites (Déchets, Robot, Chaos, Pieuvre), la beauté est présente comme un cadre structurant nos pensées mais également comme une lézarde, diffuse et souterraine, dans les interstices de toutes nos modalités d’existence.

Avec les contributions de :

Justine Balibar, Florence Bancaud, Laure Barillas, Samuel Bianchini, José Bico, Philippe Bonnin, Rémi Carminati, Laura Cappelle, Adeline Chevrier-Bosseau, Olivier Chiquet, Claudine Cohen, Camille Couvry, Gisèle Dambuyant, Anne-Lise Darras-Worms, Antoine de Baecque, Elie During, Olivier Gaudin, Catherine Guesde, Armand Hatchuel, Thierry Hoquet, Milena Ivanova, Justin Jaricot, François Jouen, Déborah Laks, Baptiste Lanaspeze, Pascal Le Masson, Michael Lucken, Carole Maigné, Guitemie Maldonado, Elsa Marguin-Hamon, Guilhem Marion, François-René Martin, Rémi Mermet, Dominique Peysson, Jocelyne Porcher, Emmanuelle Pouydebat, Julien Renoult, Étienne Reyssat, Patricia Ribault, Benoît Roman, Claudine Sagaert, Frédéric Worms, Clélia Zernik.

Découvrir le sommaire

***

En librairie le 9 septembre 2022.

Soirée de présentation de l'ouvrage ouverte au public :

Vendredi 23 septembre 2022

Librairie Petite Égypte

35 Rue des Petits Carreaux

75002 Paris