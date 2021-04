Cécile Weck, Poétique de Sarah Kirsch

Paris : L'Harmattan, coll. "Critiques littéraires", 2021.

296 p.

EAN 9782343227474

30,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

L'oeuvre de Sarah Kirsch (1935-2013), longtemps cantonnée aux seuls recueils de poèmes, mérite aujourd'hui qu'on donne de toutes ses facettes un aperçu aussi complet que possible. Cette étude se propose donc d'analyser l'oeuvre de Sarah Kirsch sous l'angle du kaléidoscope, utilisé comme outil d'analyse et comme principe méthodologique, en favorisant les approches intertextuelles et interculturelles : il s'agit de tisser un canevas autour d'un certain nombre de motifs inhérents au recueil Allerlei-Rauh (1988) - placé au centre de l'étude - et applicables à la totalité de l'oeuvre. Se profile donc derrière les poèmes une oeuvre ouverte qui, des voyages aux haïkus, en passant par le souci écologique, revisite écriture autobiographique et engagement politique.

Céline Weck est agrégée d'allemand et enseigne à l'Université de Haute Alsace (Mulhouse). Ce travail est la version remaniée de sa thèse de Doctorat soutenue en 2009 à l'Université de Strasbourg