Cécile Vargaftig

En URSS avec Gide. Mon journal

Arthaud

Paru le 13/01/2021

272 p. — EAN : 9782081437418.

Intellectuel engagé ou écrivain dégagé ? Est-ce qu’on choisit ? En 1936, le célèbre et sulfureux André Gide soutient la révolution soviétique. Le Parti communiste l’invite en URSS, espérant qu’il fasse la publicité du régime. Gide accepte, et séjourne deux mois en Union soviétique, accompagné de cinq autres écrivains : Pierre Herbart, Eugène Dabit, Louis Guilloux, Jef Last et Jacques Schiffrin. Mais rien ne se passe comme prévu, et dès son retour en France, Gide publie Retour de l’URSS, dans lequel il dénonce le stalinisme naissant.

Fille d’un poète communiste, petite-fille d’émigrés russes, je remonte le temps et fais à mon tour le voyage. Je compare les souvenirs des uns et des autres, j’interroge les miens, et j’essaie de comprendre. Pourquoi Gide a-t-il été si peu écouté ? Pourquoi tant d’écrivains ont-ils choisi de se taire ? L’appartenance à une minorité sexuelle est-elle une arme de discernement ? Pourquoi mon père est-il resté si longtemps communiste ?

Traversée des mémoires, visite aux fantômes, descente en rappel au fond du puits de mon âme, chevauchée dans ma bibliothèque, ce livre est le journal d’une expédition intime, politique, et littéraire, au cœur brûlant du xxe siècle.

