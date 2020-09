Sociolinguistique des pratiques langagières de jeunes

Faire genre, faire style, faire groupe autour de la méditerranée

Sous la direction de Cyril Trimaille, Christophe Pereira, Karima Ziamari, Médéric Gasquet-Cyrus

250 p.

12,99 €

ISBN : 978-2-37747-034-1

Présentation

Cet ouvrage collectif rassemble quatre contributions qui présentent des travaux sur les pratiques de jeunes locuteurs en France et en Afrique du Nord. Des chercheuses et chercheurs de différents ancrages disciplinaires (sociolinguistique, dialectologie arabe et anthropologie linguistique) et de différents pays (Espagne, États-Unis, France, Maroc) proposent des analyses linguistiques et sociolinguistiques de divers aspects (phonétiques, lexicaux, morphologiques, discursifs et interactionnels) des usages juvéniles de plusieurs villes, au Maroc, en Libye et en France.

Ces descriptions et analyses de pratiques situées sont de première importance pour le Maroc, contexte sociolinguistique pour lequel elles font à ce jour encore relativement défaut. Les usages langagiers analysés sont mis en perspective avec des questions qui touchent la construction sociolinguistique de positionnements et d’identités, particulièrement en lien avec les questions de genre.

Auteurs

Cyril Trimaille (Université Grenoble Alpes, laboratoire LIDILEM), Christophe Pereira(INALCO laboratoire LaCNAD), Karima Ziamari (université de Meknès, GRAL), Médéric Gasquet-Cyrus (Aix-Marseille Université, laboratoire Parole et Langage).

