Pour Roland Barthes

Chantal Thomas

Points Seuil — Essais

Date de parution 28/05/2020

144 pages

EAN 9782757884188

Ce livre est un exercice d’admiration. J’ai eu la chance de rencontrer en Roland Barthes quelqu’un de totalement habité par la passion de la littérature et le désir de l’écriture, et qui avait la particularité d’écrire pour faire sentir ce désir, communiquer son éclat. D’écrire et d’enseigner. Il s’est agi pour moi en ces pages de faire exister Roland Barthes comme professeur, et plus largement, de souligner un certain nombre de valeurs que chacun de ses livres affirme, telles : l’amour de la langue, la différence au lieu du conflit, le goût du présent. Des valeurs sous le signe de l’harmonie, mais qui recèlent, s’il le faut, un pouvoir de résistance à tout ce qui se situe du côté du stéréotype, de la répétition mécanique, de la violence. — C.T.

