Constantine Sandis

Raisons et responsabilité. Essais de philosophie de l'action

Éditions Ithaque

ISBN 978-2-490350-08-7

330 p.

25,00 €

PRÉSENTATION

Que se passe-t-il quand nous agissons ? Pourquoi faisons-nous les choses que nous faisons ? Et, tout compte fait, sommes-nous responsables de nos actions ? Dans ce livre composé de quatorze essais inédits en français, Constantine Sandis s’attache à explorer la nature des actions humaines et à interroger notre responsabilité à leur égard, en discutant les idées de philosophes aussi divers que Hume, Hegel, Wittgenstein, Anscombe,

Davidson ou Dretske.

Sandis rejette la conception répandue selon laquelle les raisons que nous avons d’agir comme nous le faisons sont des états mentaux ou neurologiques. En lieu et place de cette image simpliste, il propose une analyse sophistiquée de la variété des formes que peuvent prendre les explications des actions. Selon lui, les raisons pour lesquelles nous agissons ne sont pas les causes de nos actions, ce qui toutefois n’exclut en rien la possibilité d’expliquer causalement pourquoi nos actions se produisent. La diversité des facteurs explicatifs ne s’épuise pas dans la seule distinction des causes et des raisons : Sandis attire ainsi l’attention sur les confusions qui résultent d’une analyse insuffisante de cette diversité. Les implications de cette clarification pour la psychologie philosophique et morale sont étonnantes. En effet, l’une des intuitions fondamentales de la tragédie antique, telle qu’il l’interprète, est que nous devons endosser la responsabilité de nos actions même lorsqu’elles sont motivées par des forces qui nous semblent tout à fait étrangères à nous-mêmes.