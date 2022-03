Le tome - rédigé en allemand - réunit neuf contributions qui ont été discutées dans la section 6 du XXXVI Deutscher Romanistentag qui a eu lieu à l'université de Kassel entre le 29 sept. et le 2 oct. 2019. Les contributions traitent des aspects centraux du théâtre actuel en France, en Espagne, en Italie, au Mexique, au Brésil. L'éventail des sujets est large et range du théâtre de la subversion indigène jusqu'au thêâtre postdramatique en passant par le théâtre et la dramaturgie narrative, la métathéâtralité, le renouveau du theâtre du martire, la variation des mythes, l'autofiction, le drame téléphonique. On y discute la précarité actuelle dans les théâtres italiens et l'évolution des genres dramatiques.

Die Beiträge der Sektion 6 des XXXVI. Deutschen Romanistentags an der Universität Kassel, 29.09.-2.10.2019, die der erste Band der Reihe Theaterstudien versammelt, eröffnen einen weiten Horizont von Fragestellungen zum aktuellen Theater in der Romania. Der thematische Bogen der Beiträge spannt sich vom subversiven Theater indigener Kulturträger, die bis heute auf die Herausforderungen postkolonialer kultureller und sozialer Schieflagen reagieren, bis hin zu Entwicklungslinien des Dramas in Zeiten Postulierung der Postdramatik: Die Schlagworte Erzähldramaturgie, Mythenvariation, Metatheatralität, Märtyrerdrama, Auto(r)fiktion, Telefondrama, Präkarität als Produktionsprinzip, Gattungswandel und audiovisuelle Medien weisen die thematische Breite der hier diskutierten Beobachtungen des aktuellen Theatersphäre in der Romania.