Cécile Meynard, Karima Thomas

L’Ultra-bref. Le temps de la fulgurance

Tours, PU François Rabelais,coll. PERSPECTIVES LITTÉRAIRES

404 p. — 25€

Contributions de : Laurence Bernard-Pradelle, Mathilde Cambron-Goulet, Aline Canellis, Marianne Charrier-Vozel, Jeanine De Landtsheer, Pierre Descotes, Nicolas Drelon, Christine Dupouy, Élisabeth Gavoille, François Guillaumont, Marlène Kanaan, Céline Lamy, Ida Gilda Mastrorosa, Viviane Mellinghoff-Bourgerie, Maria Chiara Morighi, Fanny Oudin, Rémy Poignault, Alberto Ricciardi, Sophie Rothé, Déborah Roussel, Jean Schneider, Aldo Setaioli, Emmanuelle Terrones & Étienne Wolff.

Sidération ! Fascination ! La forme brève dans la littérature, la danse, la photo, le cinéma ou les arts visuels relève de la fulgurance. Elle tient de la performance et de l’éphémère, elle suspend l’instant et exacerbe le détail et l’infime pour créer un choc chez son public.

Quelles sont les forces et les limites de la forme brève ? Comment met-on en scène la fulgurance textuelle ? Qu’en est-il des mises en scène de fulgurances au théâtre, en peinture, en danse et dans le street-art ? Quelle est la spécificité des brièvetés audiovisuelles ?

Ce livre contribue au débat sur les formes brèves à partir d’un angle d’approche inédit, celui du rapport complexe entre brièveté et temporalité. Abordant des domaines aussi variés que les arts plastiques, la photographie, les formes brèves littéraires (nouvelle, micro-nouvelle, haïku, poésie) et audiovisuelles (radio, générique, bande-annonce, très très court métrage), les performances (théâtre, danse) ou l’économie de la création, cet ouvrage examine les frontières poreuses du bref et s’intéresse au rapport des formes brèves aux temps de la fulgurance et tout particulièrement à leurs enjeux, leurs atouts et leurs limites, en lien avec cette temporalité protéiforme.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…