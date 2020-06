Claire Mercier,

La cinéfable entre drame et récit

Antimanuel de scénario

L'Harmattan, coll. Le Parti pris du cinéma

Date de 1ère publication : 2017

172 pages

EAN13 : 9782343113937

EAN PDF : 9782140031205

EAN ePUB : 9782336783567

La cinéfable se tient à l'opposé du scénario, ce texte qui se trouve en amont du film et qui en est l'outil. Le but de cet anti-manuel vise à faire entrer le lecteur - étudiant, scénariste, cinéaste - dans l'état d'effervescence qui prélude à toute création dans le champ de la fiction cinématographique. Cet essai met au jour la participation contradictoire de la cinéfable au récit et au drame. Il s'attache aussi à penser les concepts opératoires sans lesquels cette fable ne peut ni se définir ni se réinventer. Les problèmes, les hypothèses sont confrontés à des pensées du scénario et du cinéma, celles de Balázs, de Bazin, de Pagnol, de Pasolini, mais aussi de Rancière ou de Deleuze.

On peut lire dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula un extrait de cet ouvrage…

TABLE DES MATIÈRES

Comment commencer ?

Scénario ; cinéfable – histoire

Cinéfable et « dramaturgie »

Stratification bazinienne du lien entre cinéma et théâtre

« Récit » et « drame »

Il faut rendre à l’auteur de « César »

Quelle position pour le spectateur ?

Quelle fable cinématographique, construite selon quelles règles, pour quelle finalité, c’est-à-dire pour quelle « Cité » ?

Le scénario, automate fictif ?

Le scénario, volonté de mouvement, procès ?

« Le scénario comme structure tendant à être

une autre structure »

Essai philosophique, laboratoire révolutionnaire ?

Au minimum…

« Poièsis et praxis », « poièsis et mimèsis »,

« mimèsis et muthos »

Moulage de la durée et du changement ou précipitation

dans la vérité concrète du devenir ?

« L’entrée de la jeune femme dans la vie » ou la fable cinématographique n’est-elle pas celle qui (nous) introduit dans le devenir ; de plein fouet dans Répulsion , de biais dans La Lettre ? Quelques notes…

La « stase »

La « péripétie »

Le « classicisme »

Postface

Confrontation de nos hypothèses sur la cinéfable avec les théories de Gilles Deleuze et de Jacques Rancière

Bibliographie

Filmographie

Diplômée de la Fémis et maître de conférences en théorie du cinéma, Claire Mercier enseignait à l'Université Paris 8. Scénariste, elle a travaillé pour Didier Haudepin (Le plus bel âge, 1995), pour Arnaud Desplechin (Esther Kahn, 2000), pour Fabienne Godet (Une place sur la terre, 2013). Elle a publié de la littérature : Figures du loup (L'Écarlate, 2005) et Désir d'un épilogue (L'Écarlate, 2008), tous titres repris par l'Harmattan. Elle a réalisé des moyens métrages, Noël ! Noël ! (1995), Les Sœurs de Sabine (2001), Rêve de Serge (2012). Elle a également fait œuvre de traductrice, seule : Pensées sur la mort et sur l'immortalité (traduction et présentation), de Ludwig Feuerbach (Pocket, Agora, 1997) ; ou en collaboration avec Bruno Meur : Franziska Linkerhand de Brigitte Reimann (De l'Incidence éditeur, 2014), et Traversée, une histoire d'amour d'Anna Seghers (Le Temps des cerises, 2018) .

Elle dirigeait la collection Le Parti pris du cinéma qu'elle avait fondée en 2013.