Clarice Lispector

Chroniques

Édition complète 1946-1977

Traduit du portugais (Brésil) par Claudia Poncioni et Didier Lamaison (textes inédits)

et par Jacques et Teresa Thiériot

éd. des Femmes

Novembre 2019

400 p.

EAN 9782721007056

Après l’édition complète des Nouvelles de Clarice Lispector saluée par le public et la critique en 2017, voici celle de ses Chroniques parues dans la presse brésilienne et réunies pour la première fois en un seul volume.

Cette nouvelle édition, fruit d’un long travail de recherche dans des archives publiques et privées, couvre plus de 30 ans de journalisme, de 1946 à 1977; elle contient plus de 120 chroniques inédites de la magicienne de la littérature brésilienne, à côté de celles parues dans La découverte du monde (des femmes-Antoinette Fouque, 1995) et laisse entrevoir une artiste qui ne s’est jamais soumise aux normes du travail de journaliste.

Les chroniques de Clarice Lispector constituent la matière première de ses livres. Elle y aborde des thèmes divers, de son rapport à l’écriture à la beauté féminine, en passant par des épisodes de la vie quotidienne qui acquièrent soudain, sous sa plume, une signification métaphysique. En grande créatrice indifférente aux genres littéraires, elle les retricote pour les intégrer dans ses nouvelles et ses romans, avec d’infinies variations comme dans un écheveau de plus en plus dense. Il est absolument fascinant et passionnant de s’y plonger sans jamais, cependant, en percer le mystère.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"L’inaccessible est toujours bleu", par Marie Étienne (en ligne le 6 juin 2020)

Tout est superbe dans ces Chroniques de Clarice Lispector. On éprouve, en les lisant, un plaisir identique à celui qu’on ressent au Journal de Kafka, à ses récits inachevés, qui se présentent comme des fragments, mais qui, pour cette raison, demeurent ouverts au sens, aux interrogations, aux perspectives multiples. Au même titre que des poèmes.